Bruciata viva nell’incendio dell’appartamento: tragedia a Bologna

Bologna, 23 agosto 2025 – Tragedia e fiamme in via Rimesse, al civico 11, questa mattina. Quando intorno alle 8.30 è scoppiato un incendio (video) all’interno di un appartamento Acer: nel rogo è morta Loretta Mainardi, una signora di 79 anni.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia, ma non c’è stato nulla da fare: la anziana, allettata per problemi di salute, è spirata tra le fiamme che hanno avvolto l’abitazione all’ultimo piano.

A innescare l’incendio, molto presumibilmente, è stata una sigaretta: la donna, infatti, era una fumatrice e non si esclude che possa essersi addormentata con la sigaretta in mano.

Ad allertare i pompieri è stata una vicina di casa della vittima che ha sentito un forte odore di fumo e ha sentito, una volta uscita sul pianerottolo, le grida della donna che chiedeva aiuto.

La 79enne era seguita, quotidianamente, dai servizi sociali: più operatrici al giorno, infatti, la aiutavano anche nelle faccende domestiche. Proprio un’ora prima dell’incendio, come raccontano i vicini, un’assistente sociale era andata a farle visita.

Per aprire la porta di ingresso, un codice di sicurezza segnalato su un foglietto che, all’arrivo degli assistenti sociali, veniva staccato dall’uscio. Al momento dell’incendio, però, il foglio era all’esterno dell’appartamento, proprio perché la donna era a casa da sola. Ora starà alla polizia, con gli agenti della Scientifica, indagare sull’origine delle fiamme.

Il sindaco: era seguita dai servizi sociali

"Una terribile tragedia – è il cordoglio del sindaco Matteo Lepore – sulla quale attendiamo di conoscere l'esito delle indagini sulla dinamica dell'incendio. La signora che ha purtroppo perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano ad una costante assistenza domiciliare, con diversi accessi quotidiani, oltre all'attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell'amministrazione comunale".