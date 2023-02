Bruder: "Così arrivò la posta da Snowden"

di Benedetta Cucci Dove finisce il documentario sulle rivelazioni di Edward Snowden Citizenfour firmato da Laura Poitras, inizia il romanzo di Jessica Bruder (già autrice di Nomadland, sui nuovi poveri in America e film premiato con l’Oscar nel 2021) e il premio Pulitzer Dale Maharidge Snowden’s Box (Edizioni Clichy), che verrà presentato oggi alle 18 alle Librerie.Coop Zanichelli. Il film Oscar nel 2015, invece – che restituisce la cronaca dell’incontro ‘al buio’ tra la regista (Premio Oscar e Pulitzer) Laura Poitras e l’ex tecnico della CIA Edward Snowden nel 2013 ad Hong Kong e tutto quello che successe dopo – viene proiettato alle 11.30 al cinema Jolly, perché è distribuito in Italia da I Wonder dal 2015. Signora Bruder, come fate parte, lei e Dale Maharidge, della vicenda? "Nel maggio 2013 ho ricevuto nella mia casa di Brooklyn, attraverso la posta americana, una scatola, che però dovevo far arrivare nelle mani di Laura Poitras. Ho scoperto solo più tardi che conteneva un disco rigido pieno di rivelazioni sullo spionaggio dei cittadini da parte della Nsa. L’intera situazione sembrava surreale, terrificante e assurda, come se qualcuno avesse mescolato un romanzo di John Le Carre con un episodio di The Three Stooges". Il libro...