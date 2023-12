Brunamonti, anima della Nazionale: "Sarebbe bello giocarcela in casa"

In Italia non è mai stata organizzata neppure una fase del campionato del mondo di pallacanestro e la squadra azzurra non ha mai festeggiato un podio nelle 19 competizioni iridate che si sono disputate. A volte quello che è mancato è stato il calore del pubblico, quella spinta supplementare che gli appassionati di Basket City hanno sempre saputo dare alla Nazionale tutte le volte che ha giocato sotto le Due Torri.

"Il Mondiale a Bologna – spiega Roberto Brunamonti, storico giocatore della Virtus con 256 presenze in Nazionale, avendo anche vinto un argento olimpico a Mosca nel 1980 – mi farebbe molto piacere, perché sono convinto che potrebbe arrivare un risultato importante. Sarebbe l’evento migliore nella città più ospitale per la pallacanestro. Conosco Bologna e so quanto tutti impazziscano per la pallacanestro. Ci sono storia, tradizioni, capacità di fare bene alla massima potenza. Un evento del genere, poi, credo potrebbe generare un bell’indotto sotto il profilo turistico".

"Manca forse un impianto ad hoc – prosegue Brunamonti –: ma da qui al 2031 c’è l’intervallo di tempo necessario per colmare questa lacuna. A Bologna sono cresciuto al PalaDozza, che è un gioiello. Ma purtroppo la capienza non permette l’organizzazione di grandi eventi internazionali".

In realtà l’impianto c’è, quello che forse manca è il giusto coordinamento tra i servizi e le strutture ricettive che, oltre ad ospitare i tifosi, devono comunque fornire una sorta di seconda casa alle diverse squadre nazionali. Anche in questo caso si parla di questioni che da tempo sono discusse, ma che non trovano una soluzione, con il rischio che la candidatura di Basket City debba fare i conti con le diverse opere che si vorrebbero realizzare in città.

Massimo Selleri