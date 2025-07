Brunamonti e la morte di Madrigali: "Era un patron carico di passione"

La notizia della prematura scomparsa di Marco Madrigali sorprende il mondo dei canestri. L’ex patron della Virtus, classe 1944, a capo del mondo bianconero dal 2000 al 2003, aveva lasciato lo sport da tempo. Ma nonostante una presenza defilata aveva conservato tanti amici nella pallacanestro.

Lo ricorda, con affetto, il club. "Virtus si unisce al cordoglio per la scomparsa di Marco Madrigali, imprenditore e dirigente sportivo. Da parte di tutto il club le più sentite condoglianze alla famiglia e a a tutti i suoi cari".

Gli rende omaggio la Lega Basket della quale, Madrigali, durante il periodo bianconero, fu presidente. Non l’ha dimenticato Roberto Brunamonti che, nelle prime due stagioni di Madrigali, ricopriva il ruolo di vice presidente.

"Sono molto dispiaciuto e toccato per la sua scomparsa – sottolinea il numero 4 –. Credo che Madrigali abbia saputo costruire una squadra incredibile, capace non solo di conquistare il Grande Slam nel 2001, ma anche mettere insieme una serie di giocatori capace di proseguire il percorso di successo nella Nba o in Eurolega. Penso a Ginobili poi protagonista con gli Spurs, o a Smodis, che avrebbe vinto con il Cska Mosca. Quella Virtus ha firmato un risultato eccezionale: a monte di tutto l’entusiasmo e gli investimenti di un proprietario appassionato. In quel momento a Bologna c’erano davvero i più grandi giocatori d’Europa: un momento speciale e forse irripetibile".

Sono tanti i protagonisti di quelle stagioni bianconere, choccati dalla scomparsa del patron.

"La scomparsa di Madrigali mi ha colto di sorpresa. Lui, per me è stato una grande persona. Mi ha sempre sostenuto e appoggiato, anche quando mi sono trovato ad affrontare qualche problema", attacca Alessandro Abbio, capitano della Virtus del Grande Slam. "Era sempre presente a tutti gli allenamenti, senza mai dire una parola, con discrezione. Non posso che ribadire il mio grande ringraziamento, per avermi affiancato nel percorso della mia vita e averla illuminata", la chiosa di Sandrino.

"Era una brava persona, che aveva costruito un bel gruppo", aggiunge Paolo Macchiavelli, all’epoca direttore sportivo e amministratore delegato del club. Antoine Rigaudeau, è stato il secondo capitano della parentesi bianconera di mister Cto. "Sono toccato – commenta Le Roi –. In questo momento il mio pensiero va alla famiglia che abbraccio". E poi via, altri messaggi e pensieri a distanza, da Fabio Ponzellini, team manager del Grande Slam, a Silvia Voltan, responsabile della comunicazione bianconera, a Giacomo Borsari che era il fisioterapista.

Domani, alle 15,15, l’ultimo saluto a Marco Madrigali, nella chiesa della Certosa.