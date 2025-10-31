Brunelli aggredita dopo l’incontro con la Salis: “Quell’uomo mi ha detto ‘ritira tutto' e mi ha gettato a terra”

Bologna, 31 ottobre 2025 - Aggredita alle spalle da uno sconosciuto e gettata violentemente a terra: viso tumefatto ed ematomi sul volto. È successo ieri pomeriggio a Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia, che poco prima aveva assistito all’incontro tra l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis e gli attivisti di Plat e le famiglie che nei giorni scorsi avevano occupato l’immobile di Asp in via Don Minzoni 12. L’evento si è svolto alla facoltà di Lettere di Unibo in via Zamboni 38, dove Brunelli è entrata per assistere all’assemblea.

A sinistra l'incontro a Bologna tra Ilaria Salis, Plat e le famiglie che hanno occupato lo stabile di via don Minzoni e a destra il volto tumefatto dopo l'aggressione di Elisabetta Brunelli

Il racconto dell’aggressione: “Così sono stata gettata a terra”

Poco dopo, l’avvocato è uscita e “sono andata in un bar di via Belle Arti”, dove “ho chiamato il presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa”, che su X ha riferito dell’episodio subito dalla presidente della Confedilizia locale. Il motivo della telefonata è semplice: “Ho riferito al presidente di cosa si è discusso durante l’incontro, raccontando ciò che Salis ha detto – spiega Brunelli –. Poi ho fatto altre due chiamate, sempre inerenti allo stesso tema”.

Solo quella frase: ‘ritira tutto’ poi la fuga

A quel punto, la presidente si è spostata a piedi in via Avesella, dove è avvenuta l’aggressione. “All’improvviso sono stata raggiunta da uno sconosciuto, che mi ha detto solamente due parole: ‘Ritira tutto’. Poi, mi ha spinta e buttata per terra ed è scappato”.

Questa mattina è partita la denuncia: “Non ho visto chi mi ha aggredito”

L’avvocato non ha “visto in faccia chi mi ha aggredito, ma ho capito fosse una voce maschile ed era da solo”. La donna ha battuto il viso sull’asfalto e ha ematomi sul viso e un occhio nero e gonfio, escludendo escoriazioni sulle ginocchia. Questa mattina, Brunelli ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

Le reazioni e la solidarietà del mondo politico

Immediata la condanna del presidente Spaziani Testa: “Né io né lei (Brunelli, ndr) sappiamo chi sia il vigliacco che ha aggredito alle spalle una donna in un via isolata, procurandole diverse ferite al volto – ha detto –. Ma confidiamo che i carabinieri lo scoprano”. Netto l’intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera: ''Come sempre Fratelli d'Italia ribadisce che in nessun modo va impedito il diritto e la libertà a poter esprimere le proprie opinioni anche se non condivise – sostiene Bignami –. Un diritto che purtroppo oggi in più occasioni la sinistra mette in discussione, assumendo posture antidemocratiche e illiberali. E questo in particolare a Bologna dove tra manifestazioni violente, proteste a occupazioni abusive e un'inquietante saldatura con il mondo pro-Pal le forze dell'ordine sono spesso vittime di aggressioni. All'avvocato Brunelli solidarietà e vicinanza con l'auspicio che il silenzio ambiguo della sinistra termini e ci sia una presa di coscienza forte contro questi episodi di violenza e sopraffazione''.

Per Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, questi sono “fatti inaccettabili in una società democratica. Chiediamo all’università e a tutte le istituzioni preposte di adoperarsi per lo sgombero e la liberazione dell’immobile. Queste sacche di violenza e anarchia sono inaccettabili. Chiediamo anche a Lepore, Clancy e Salis e a tutti gli esponenti dell’estrema sinistra di Bologna di dare solidarietà all’avvocato Brunelli. Lo sgombero degli abusivi è l’unica via possibile dopo fatti violenti come questi. Questo testimonia che la via indicata da Ilaria Salis è sbagliata. Le occupazioni abusive non sono la soluzione, sono il problema”.