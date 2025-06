Chi era Bruno Ansaloni, l’imprenditore morto oggi nell’incidente a San Matteo della Decima

Bologna, 1 giugno 2025 - Bruno Ansaloni era un imprenditore agricolo di 56 anni di Sant'Agata Bolognese: è morto questa mattina intorno alle 2 in un incidente a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto. A travolgere l'auto sulla quale viaggiava assieme alla moglie, una Bmw con tre persone a bordo, tutti magrebini. Una folle fuga la loro per evitare un controllo dei carabinieri. Lo schianto è avvenuto all'altezza di un incrocio: l'uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita ed è stata operata all'ospedale Maggiore dove è stata operata ed è in prognosi riservata. Il conducente 22enne della Bmw è stato arrestato per omicidio stradale. Una tragedia che ha colpito la famiglia composta da mamma, papà e due figli.

Il ricordo del sindaco di Sant’Agata Bolognese

"E' una notizia che ha sconvolto tutti - le parole del sindaco di Sant'Agata Bolognese, Giuseppe Vicinelli - Ansaloni era molto conosciuto, molto inserito anche nella vita della parrocchia e la sua è una famiglia bellissima. Era un imprenditore molto conosciuto - racconta il primo cittadino ricordando il 56enne - vendeva i suoi prodotti anche al banchetto del mercato agricolo del giovedì”.

Il sindaco di Sant'Agata Bolognese, Giuseppe Vicinelli

L'azienda agricola di proprietà del 56enne - si legge sul sito di 'Campagna Amicà - si trova a Sant'Agata Bolognese nel fondo denominato 'Morandinà, al confine tra le province di Bologna e Modena dove vengono coltivati diversi tipi di frutta e verdura.

“Era una bravissima persona e una bellissima famiglia la sua con i due figli – prosegue Vicinelli -. È notizia che ha sconvolto tutti, era molto conosciuto e la sua è una famiglia molto inserita nelle attività sociali, parrocchiali e imprenditoriali". La coppia, secondo quanto si apprende, stava andando a riprendere la figlia a una festa. Poi la tragedia.