Brunori Sas tra i big. Il cantante ricorda i nonni di Bubano

C’è anche un pezzo di ’terra nostra’ sul palco dell’Ariston: Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, è infatti tra i trenta big che si sfideranno nella prossima edizione del Festival di Sanremo. L’artista, nato a Cosenza, è infatti legato all’Emilia-Romagna perché i suoi nonni furono "emigranti alla rovescia – aveva scritto sui social il cantautore – Mentre tanti meridionali partivano, direzione Nord, in cerca di fortuna, loro arrivavano in un piccolo paesino calabro, a fine Anni ‘50, a lavorar d’argilla e a costruire forni per i mattoni. Erano nati e cresciuti a Bubano (un piccolo borgo nel comune di Mordano, vicino a Imola, ndr)". Dunque per il cantante, compositore, produttore e polistrumentista, sarà proprio questo mix di culture da nord a sud e ritorno, a fare la differenza al Festival da martedì 11 a sabato 15 febbraio.