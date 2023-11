Bruti fuori dalle case popolari

Gli uomini autori di violenza domestica sulle donne non avranno più diritto a restare negli alloggi Erp. Una misura che le istituzioni si preparano a inserire nei regolamenti comunali di edilizia popolare. L’impegno è contenuto nel protocollo d’intesa proposta dalla Città metropolitana, a cui aderiscono i Centri Antiviolenza. Si prevede di assegnare "punteggi preferenziali per le donne vittime di violenza all’interno dei regolamenti comunali di accesso all’Erp", e "la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio nei confronti dell’assegnatario autore di violenza domestica". Il tutto avviene "in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti" in base a quanto previsto dal Codice di procedura penale.