Brutta muraglia sul canale Reno scoperto

Già lo scoprimento del canale Reno ha convinto poco i bolognesi perché non incide sulla vivibilità della città e anzi, ha creato problemi aggiuntivi poiché per far spazio all’acqua si sono dissolti 200 parcheggi, quando già la carenza dei posti di sosta è uno dei punti critici nella zona. Poi la ‘muraglia cinese’ tirata su in cemento senza alcun gusto estetico è stata la batosta finale. Sarà migliorata? Abbellita? Resa visivamente più appetibile? Il Comune assicura di sì, che quello che i bolognesi e i turisti vedono oggi non è l’assetto definitivo. Dal pulpito del palazzo comunale si è sempre detto che la zona con l’acqua che scorre a cielo aperto dovrebbe evocare uno scenario simile a quello dei Navigli di Milano. Già bella idea, ma per fare ciò bisognerebbe rivoluzionare tutto il quartiere, aprire nuovi bar, nuovi locali, creare un’area fruibile per gli aperitivi, prevedere nuovi parcheggi. Missione impossibile perché la zona è conformata in tutt’altro modo. I Navigli sono nati nel tempo con locali storici che stanno lì da anni. Non bastano un clic o il progetto di un tecnico per ricreare la stessa atmosfera. E la ‘muraglia cinese’ è veramente un brutto spettacolo.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it