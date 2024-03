’Brutta’: tra ferocia e risata Cristina Vaccaro approda al Tpo

Si intitola ’Brutta. Storia di un corpo come tanti’ lo spettacolo di Giulia Blasi con Cristiana Vaccaro (foto) e la regia di Francesco Zecca che questa sera alle 21 va in scena al Tpo. Perché un uomo ha il permesso di ’essere brutto’ - magari calvo, con un naso prominente, occhi sporgenti… - mentre alle donne è richiesto di rispettare precisi canoni estetici e di apparire sempre giovani e attraenti? Una donna nasce, cresce e spesso passa tutta la vita a tenersi alla larga dall’essere identificata come ’brutta’: dal libro di Giulia Blasi nasce un avvincente e divertente spettacolo teatrale: un racconto tutto d’un fiato, a metà tra ferocia e risata. La storia della protagonista e del suo corpo col passare degli anni e della consapevolezza.