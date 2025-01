’Brutti ma buoni’ per chi soffre. Dopo l’alluvione torna la festa

Era stata annullata per alluvione ma ora, finita l’emergenza, torna la festa con anniversario dei volontari ‘Brutti ma buoni’. Che non è solo il nome di un biscotto prelibato. Anzi a Sasso Marconi, dopo quindici anni di attività, il gruppo di volontari che ha assunto questo nome si è conquistato la fiducia di aziende, famiglie, enti e commercianti che affidano loro le eccedenze alimentari o i prodotti vicini alla scadenza da dirottare gratuitamente alle famiglie segnalate dai servizi sociali.

Un impegno concreto che dura dal 2009 e che viene festeggiato domani, dalle 16 del pomeriggio, alla sala Cometa di via Ponte Albano, in un anniversario celebrato con accompagnamento musicale e che è anche l’occasione per fare il punto di un servizio al quale collaborano singoli ma anche rappresentanti di varie associazioni attive sul territorio.

Attività che consiste nel recupero di prodotti non più commerciabili ma ancora perfettamente utilizzabili o anche donati nella raccolta semestrale che si svolge alla Coop di consumo, per destinarli a nuclei familiari in difficoltà. Decine di persone che così fruiscono di alimenti, ma anche di altri articoli utili alla pulizia e alla cura della casa o della persona, che sarà possibile donare anche domenica sul posto.

g. m.