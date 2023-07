Una nuova protesi per Bubu Doc grazie alla Fondazione Ant e all’ospedale Rizzoli di Bologna

Bologna, 28 luglio 2023 – Una nuova protesi per Enrico, in arte Bubu Doc, il rapper che a soli 17 anni gli è stata amputata la gamba destra a causa di un osteosarcoma. Ora, sei anni dopo l’intervento che aveva subito all’ospedale Rizzoli di Bologna, ha bisogno di una protesi che sostituisca quella precedente, che ormai gli causa dolori al punto da non riuscire a camminare.

Grazie all’unione tra la Fondazione Ant e la Fondazione Rizzoli il ragazzo, nato a Cento, potrà avere presto una vita migliore. Enrico non si è mai arreso, da ragazzino era una promessa del calcio ma ha dovuto rinunciarvi a causa del raro tumore che gli diagnosticarono. Dopo l’amputazione della gamba, il giovane ha deciso di dare un senso a quel dolore: adesso è un rapper e nelle sue canzoni racconta la malattia e le difficoltà affrontate durante il percorso per aiutare altri ragazzi.

La sua famiglia adesso vive a Londra, ma lui ha scelto di tornare a Bologna, dove ha i suoi amici e il forte legame con il medico che lo ha operato, il dottor Costantino Errani della Clinica di Ortopedia Oncologica del Rizzoli. Ed è proprio l’ospedale che lo ha operato, grazie alla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, ad aver risposto alla campagna di raccolta fondi di 20mila euro lanciata da Ant con il progetto Do.Po (Donazioni Protesi Ortopediche) che gli ha permesso di avere una nuova protesi. “Siamo molto felici di contribuire a dare la possibilità a Enrico di tornare a una vita piena - ha spiegato Federica Guidi presidente della Fondazione Rizzoli - speriamo, dopo questa prima importante possibilità, di contribuire ad aiutare molti altri a ritrovare le forze per superare gli ostacoli imposti da traumi o malattie”.