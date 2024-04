Bucchi, una vita per lo stile: vestì i bolognesi con capi Armani

Bologna, 9 aprile 2024 – Una vita per lo stile. Potrebbe intitolarsi così la biografia di Giuseppe Bucchi, storico comesso del primo negozio Armani in città – prima in piazza VIII Agosto, poi in piazza della Mercanzia e successivamente in galleria Cavour – poi divenuto direttore e successivamente curatore di tante aperture in Italia ed Europa. Bucchi, classe 1942, se n’è andato lo scorso 7 marzo e con lui si è chiuso un capitolo dello stile delle signore bolognesi, che ha sicuramente contribuito a forgiare, proponendo attraverso i capi Armani, e il suo gusto personale, quel punto di vista sugli outfit che dagli anni Ottanta rese Bologna una delle città di punta del business per lo stilista piacentino.Il nostro podcast di oggi il Resto di Bologna , racconta questa storia di un uomo totalmente self-made, arrivato sotto le Torri, dalla povertà della bassa ferrarese e con una conoscenza base della sartoria, che grazie al suo intuito, all’ostinazione e all’intraprendenza, è arrivato a coronare un sogno.

La storia è raccontata da Ettore Colleoni, compagno di Bucchi per 50 anni, e un ricordo lo porta anche Ilaria Colleoni, la nipote. Tra gli episodi raccontati, quello che riguarda il primo lavoro da commesso da Giusti, negli anni Settanta, quando si presentò a Giancarlo Giusti, dopo che un amico barbiere aveva fatto il suo nome.

Fu scelto, creando subito il malcontento del direttore in carica e dello staff, cui disse senza problemi che era gay, "giusto per mettere le cose in chiaro", ricorda Ettore. Poi la cliente che fece la fortuna del negozio Armani in Mercanzia: "Fu aperto un negozietto piccolo e bruttino in piazza VIII agosto, poi trasferito sotto le due Torri: negozio bello, dove la partenza fu dura – rammenta Ettore Colleoni –. Poi si decise a entrare una contessa di Bologna molto in vista, accompagnata dal suo cagnolino che alzò la zampa su un foulard steso a terra e ci fece la pipì sopra. La contessa chiese scusa e Beppe le disse che non era un problema. Da allora è partito un filone di clientela di una certa importanza. Quindi si abbandonò la Mercanzia per trasferirsi in galleria Cavour". E ancora: "Beppe aveva dei coraggi… e quando un anno vide una sfilata a Milano con in passerella un abito bianco da sera bellissimo, rimase folgorato ma sapeva che a Bologna avrebbero fatto fatica a piacere. ‘Dove la trovo una signora che spende quelle cifre?’ diceva. ‘Per andare dove? Ma gli venne l’idea di proporlo come abito da sposa, ne ordinò 10 e li ha venduti tutti così".