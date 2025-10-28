Bucci, Malfitano e Mazza. Attrici e amiche in scena

Sorprende sempre per la sua natura non scontata, l’amicizia e collaborazione professionale tra artisti. Non c’è sfida, gara, mania di protagonismo e anzi, l’unione porta forza ai progetti e alla scena culturale. Succede così tra Angela Malfitano, Francesca Mazza ed Elena Bucci, tre grandi attrici ma anche registe e insegnanti, che dal 31 ottobre porteranno carburante teatrale nel quartiere Navile. Che poi è Bologna, va detto, ma l’arte in periferia ha una marcia in più e l’uscita dal centro prende tutto un altro significato.

Le tre artiste sono cresciute alla scuola di Leo De Berardinis e le prime due nel 1999 hanno dato vita a Tra un atto e l’altro, associazione con un progetto teatrale tutto al femminile lanciato in occasione di Bologna 2000 Città della Cultura. Dopo Tutto il mondo è un teatro in cento rose torna con la rassegna di teatro al femminile Le altre rose alla sala Centofiori, storico luogo della musica rock bolognese fuori dalle mura nato nel 1978, che ora diventa una nuova casa per il teatro d’autore.

Si comincia il 31 ottobre con Marianne Faithfull, piena di destino, che vedrà sul palco la Malfitano accompagnata dalla musica elettronica dal vivo di Francesco Brini per raccontare la vita incredibile, avventurosa e rocambolesca della cantante e attrice britannica, protagonista della Swinging London, sopravvissuta agli eccessi dello star system e divenuta icona pop. Lo spettacolo verrà presentato in forma rinnovata rispetto alle precedenti edizioni. La rassegna prosegue venerdì 14 novembre con Per una cicogna, di e con Francesca Mazza, più che uno spettacolo un interrogarsi ad alta voce sul teatro, per raccontare che farlo e frequentarlo ha ancora senso e necessità, con parole che spaziano da Shakespeare a D’Annunzio, da Nicola La Gioia a Eduardo De Filippo. Gran finale venerdì 28 novembre con Elena Bucci e il suo In canto e in veglia, spettacolo vincitore del festival dedicato ai temi della spiritualità I teatri del Sacro, che affronta il tema del lutto e la sopravvivenza all’assenza di una persona amata, trasformando sul palco con un rito personale e collettivo il dolore in visioni, ricordi, favole, follie e personaggi che permettono di non ritrovarsi più soli.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, per maggiori informazioni traunattoelaltro@gmail.com. E’ consigliata la prenotazione al 3395659516.

Benedetta Cucci