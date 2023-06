"Buche e pericoli nel giardino dell’asilo"

"Il prossimo 3 luglio apre il centro estivo, ma come si fa in queste condizioni? Il giardino è in uno stato pietoso e poco sicuro: non sarebbe certo la prima volta che un bambino si fa male, magari slogandosi una caviglia per le buche che ci sono". Loro sono un gruppo di mamme e papà con i figli nella materna parte dell’istituto comprensivo di Calderara di Reno. Materna statale il cui padrone di casa è, però, il Comune, cui spettano i lavori. Guardano l’area verde della materna Grande Castello e scuotono la testa. Sono preoccupati, ma ben agguerriti perché "stanchi delle risposte ondivaghe del Comune".

L’ultima, riferiscono: "I lavori cominceranno prima dell’avvio del centro estivo, ma se la materna chiude il 30 giugno, aprono e chiudono il cantiere nel weekend? Qui servono lavori importanti per cui ci vuole tempo" Di fatti, spiegano, "sono due anni che siamo in ballo: ora basta. Solo quest’anno è crollato un albero, abbiamo avuto giochi transennati, tappetoni per coprire aree spelacchiate e terrose: i nostri figli hanno diritto a un giardino sicuro e, invece, al massimo ci sono interventi tampone". Tre pagine fitte fitte, inviate in primis al sindaco, Giampiero Falzone, descrivono al centimetro cosa non va nel giardino della materna. Dalle "buche in giro dove alcuni bimbi si sono fatti male perché correndo ci si inciampano", alle altre "due all’entrata della scuola che, quando piove, diventano pozzanghere con l’acqua che arriva fino alle ginocchia dei bimbi". Per non parlare dell’"abbassamento del livello del terreno che crea un gradino alto tra il marciapiede e quello che dovrebbe essere il prato. Il terreno è troppo vecchio e duro, andrebbe rilavorato e reso permeabile all’acqua". Per non parlare "della caduta dell’albero all’ingresso sul cancello".

Caduta che, "per fortuna, è avvenuta in un giorno festivo, ma se fosse accaduta in un giorno scolastico…". Replica il sindaco: "Appena informato da alcuni genitori della problematica che non mi era nota, ho subito interessato gli uffici comunali per intervenire nel tempo più rapido possibile". A Pasqua "sono stati riparati dei giochi e sistemato il piano campagna con nuovo terreno vegetale". Gli altri "interventi manutentivi programmati saranno realizzati sfruttando le giornate di chiusura del plesso in modo da non interferire con le attività scolastiche e senza compromettere la sicurezza dei bambini". Come informato i genitori a inizio giugno, "i lavori sono pensati per terminare in ogni caso prima dell’inizio del centro estivo".

Dopo, quindi "ad agosto, si eseguiranno ulteriori lavorazioni (due nuove aree di scavo per i bambini e messa a dimora di alcune nuove piante lungo il vialetto di ingresso, ndr), già concordate con le maestre, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico così da consentire ai bambini di utilizzare al meglio lo spazio outdoor". Infine, gli interventi "relativi alla copertura del lucernario sono in ritardo a causa di problemi del fornitore. In merito alle alberature nel giardino, da verifiche effettuate, non sono emerse particolari criticità".

Federica Gieri Samoggia