Buco nel bilancio comunale. FdI: "Cosa verrà tagliato?"

Fare chiarezza sul bilancio del Comune San Pietro in Casale, chiarendo quali servizi ai cittadini verranno tagliati per riportare in pareggio i conti. Dopo la denuncia di un buco di bilancio comunale di 3,6 milioni di euro, denunciata da Mattia Polazzi, consigliere comunale della Lega e capogruppo in Città metropolitana, ora a chiedere chiarimenti con un’interrogazione in Regione è Marta Evangelisti (FdI) che ricorda come "lo scorso 23 agosto il Comune approvava il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per evitare che l’ente locale subisse le gravi conseguenze prodotte dallo squilibrio di bilancio. L’amministrazione comunale, a più riprese, ha dichiarato che l’attuale situazione economica è dovuta alla mancata riscossione delle imposte comunali, addebitando di fatto la colpa ai cittadini e che per far fronte alle difficili condizioni economiche sono in atto tagli a sevizi".

Da qui l’atto ispettivo per chiedere all’esecutivo regionale "se non ritegna opportuno un intervento volto a comprendere quali siano i servizi oggetto di ridimensionamento o taglio, nel territorio comunale ovvero se non ritenga doveroso garantire taluni servizi ai cittadini e per sapere a quale periodo temporale risale la mancata riscossione delle imposte e quale procedura eventualmente è stata osservata o non è stata osservata per il recupero delle stesse".

Evangelisti vuole inoltre sapere se vi siano costi aggiuntivi a carico dei Comuni della Unione e se la Regione Emilia Romagna ha provveduto ad erogare somme finalizzate alla copertura del buco di bilancio. Tra le richieste anche quella per conoscere se esistano procedure attivate dalla Corte dei Conti oppure a livello ministeriale nei confronto del Comune bolognese.