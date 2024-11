Budrio, manifesti elettorali stracciati

Manifesti elettorali strappati e buttati a terra a Budrio. Adirato il consigliere comunale FdI di Budrio (candidato in Regione) Pasquale Gianfrancesco: "Alcuni ignoti hanno strappato i cartelloni elettorali dei candidati alle prossime elezioni regionali dí Fratelli d’Italia. Sulle plance di via Mezzetti e via Massarenti strappati solo i cartelloni elettorali di Fratelli d’Italia. Un atto spregevole da parte di qualcuno che ha dimostrato che il vero fascismo cova le sue origini in chiunque pensi di oscurare il proprio avversario politico. Il confronto, il dialogo la critica costruttiva devono ritornare ad essere il vero motore della politica". È stata sporta denuncia contro ignoti.