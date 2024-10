Alluvione, la piena dell’Idice manda Budrio sott’acqua: le immagini dal drone

Bologna, 20 ottobre 2024 - Alluvione, di nuovo, a Budrio. L’acqua è arrivata in punti mai colpiti in precedenza. Molte le strade chiuse sul territorio. La piena dell'Idice ha allagato il Centro protesi Inail di Vigorso. La strada che porta all'istituto è chiusa, ma l'acqua poi si è diretta anche verso il capoluogo. Colpiti la caserma dei carabinieri e il palazzetto dello sport, dove solitamente viene allestito il punto di accoglienza. Anche stavolta erano già state preparate le brandine, ma i militari e la Protezione civile hanno poi smontato tutto spostando il punto di accoglienza alla bocciofila.

L'esercito e la Protezione Civile disallestiscono le brande al palazzetto per spostarsi alla bocciofila di Budrio (foto Ansa)

"Qui in paese non era mai successo, l'anno scorso era stata allagata la campagna - raccontano Francesca e Maddalena - E siamo qui da 15 anni. L'Idice ha tracimato verso le 4 in via Rabuina defluendo poi verso il paese, non si era mai visto. A tendere questa situazione ci preoccupa, va sempre peggio". Cristiano abita in campagna ma è in bici in centro per alcune commissioni: "Da me passa il Canale emiliano-romagnolo, stanno riversando tutta l'acqua esondata qui facendola defluire attraverso un canaletto di scolo". Domani scuole e nidi resteranno chiusi.

Alluvione, le strade allagate a Budrio (localteam)

La slavina d’acqua da Pianoro

"Dobbiamo intervenire in maniera molto forte su Pianoro, dove c'è bisogno di pompe idrovore, di mezzi terra, del massimo supporto. È il territorio nel quale si è registrato in maniera assoluta più pioggia. E poi Budrio, dove il corso Idice - proveniente appunto da Pianoro - ha interessato l'abitato", ha spiegato Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, nel punto stampa in Regione sul maltempo.

Gli allagamenti a Medicina

Situazione difficile anche a Medicina, dove si registrano cinque rotture degli argini sul torrente Quaderna e si sono allagati numerosi campi. Poche, per ora, le abitazioni pesantemente danneggiate, ma l'emergenza non è finita. "Abbiamo ancora situazioni problematiche legate al Sillaro ma per fortuna per ora non ha rotto: siamo intervenuti nella notte per alzare un po' la sponda - spiega il sindaco, Matteo Montanari - Abbiamo le criticità sul Quaderna che ha visto la quinta rottura in via Sant'Antonio, all'altezza della Cooperativa lavoratori della terra, vicino a dove ha rotto un mese fa. L'acqua sta uscendo ed è diretta attraverso canali bonifica verso Sant'Antonio. Nella zona industriale abbiamo l'acqua che esce dal quaderna e dal canale Fossatone, al momento la zona artigianale non ha problemi ma i campi attorno sono allagati. E stiamo aspettando la piena che sta passando dall'Idice". La situazione è fortemente critica: "È un disastro. Abbiamo tenuto botta con i fossi, ma poi è arrivata una piena incredibile e i fiumi non stanno tenendo". Sulla trasversale di pianura che collega Medicina a Budrio, all'altezza di via del ponte da cui poi la strada assume il nome di via dell'Olmo, un argine rotto ha allagato i campi e c'è una montagna di rami che ostruisce il passaggio dell'acqua.