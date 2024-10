Budrio si rifà il look. Cambiano logo e sito web

di Zoe Pederzini

il nuovo logo per lo stemma del Comune di Budrio. Stemma che ha radici antiche ma è stato approvato ufficialmente solo il 10 marzo 1932 con decreto del capo del governo. Gli elementi costitutivi sono: il leone rampante, che rappresenta forza e valore – i primi a utilizzarlo come figura ornamentale furono Franchi (Merovingi e Carolingi), che poi adottarono il giglio –; il capo d’Angiò, posto nella parte alta dello scudo, che prevede tre gigli alternati dai quattro pendenti di un lambello di rosso; la corona d’argento, "formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d’argento e murato di nero". Costituito da elementi ben individuati e descritti, lo stemma del Comune di Budrio, fa parte di quella vasta schiera di marchi e stemmi comunali che, affondando le radici nella storia, nel tempo ha subito modifiche e rimaneggiamenti, dettati dai più diversi motivi, che ne hanno reso molteplici le versioni esistenti e prodotto una indeterminazione che va risolta.

Così il sindaco Debora Badiali: "Lo stemma ufficiale, come sancito dallo statuto e utilizzato per gli atti formali, rimane quello depositato. La comunicazione contemporanea richiede una sintesi tra la ricchezza simbolica dello stemma e l’esigenza di garantirne la comprensibilità e la riproducibilità nei più diversi contesti. La direzione prescelta è quindi quella della semplificazione, in un processo che per sottrazione ha riportato gli elementi distintivi alla loro essenza. L’insieme è un logo, univoco e riconoscibile, adattabile ai diversi contesti, che garantisce leggibilità e completezza sia nelle riproduzioni a piccola scala che in quelle monocromatiche. Il font scelto per la dicitura ufficiale è un carattere elegante e graziato, ma attualizzato alle nuove esigenze, riproduzioni in piccolo formato e in digitale, privilegiando la leggibilità dell’insieme all’eleganza formale".

L’entrata in vigore del nuovo logo comunale, da oggi utilizzato su tutti i materiali di comunicazione istituzionale digitale e cartacea, anticipa il rilascio del nuovo sito web dell’ente che avverrà all’inizio di novembre. Stemma nuovo e sito nuovo sono stati possibili grazie ai fondi del Pnrr digitale per un totale di 150mila euro. Tra i servizi che saranno inclusi nel nuovo sito accesso agli atti, richiesta di matrimonio, passi carrai e servizi cimiteriali.