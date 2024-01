Bufera a San Lazzaro. Il centrosinistra si ribella a Conti: "No a Pillati, è imposta dall’alto"

L’assist di Isabella Conti alla candidatura della consigliera regionale Pd Marilena Pillati a San Lazzaro scatena un terremoto. E, in un comunicato congiunto, firmato da tutto il centrosinistra (unico assente il Pd) arriva il ’niet’ "a un nome non espressione del territorio", paracadutato "dall’alto".

A firmarlo le liste che compongono la maggioranza della sindaca più gli altri partiti della coalizione di centrosinistra (Azione, Europa Verde, Il Futuro Oggi, Movimento 5 Stelle, Noi Cittadini, + Europa, Psi, Sinistra italiana e Volt) che, senza giri di parole, attaccano ’senza se e senza ma’ l’endorsement di Conti e il conseguente stop ai gazebo: "Apprendiamo che la sindaca non considera le primarie lo strumento più adatto oggi a San Lazzaro. Oltre un anno fa Conti aveva preso un impegno ad aprire un tavolo programmatico con tutte le forze del campo progressista per la creazione di un programma politico per il prossimo mandato e per l’individuazione di una candidatura. Un impegno – si legge nella nota – non mantenuto".

Per i firmatari del documento "le dichiarazioni di Conti di appoggio alla candidatura a sindaca di Pillati sono quindi in antitesi al lavoro fin qui svolto". Lavoro che, si dettaglia, ha visto "un tavolo programmatico attivo a partire dallo scorso settembre. Fin dalla prima seduta sono stati stabiliti alcuni criteri di metodo condivisi da tutte le forze politiche: il primo criterio è che il programma elettorale che sarebbe uscito dal tavolo sarebbe diventato il programma di mandato, il secondo criterio è che la candidatura sarebbe stata espressione del territorio".

Da qui, il sostegno alla dem Pillati, ex vicesindaca di Bologna, molto vicina al primo cittadino Matteo Lepore , stona "con il metodo condiviso da tutte le forze presenti a quei tavoli, Pd sanlazzarese compreso". Anche la soluzione suggerita da Conti che, dopo quanto accaduto a Casalecchio, di fatto chiude i gazebo a San Lazzaro, non è gradita. Perché "in mancanza di candidature formalizzate da parte del Pd" non fare le primarie per "scegliere un nome da fuori, di una persona che non ha mai svolto attività politica sul territorio san lazzarese, non è coerente". Nonostante Conti abbia rigettato imposizioni di nomi ("un’offesa per me, la mia storia, il mio territorio"), il concetto per i nove, tra partiti e liste, che hanno condiviso il documento, è che Pillati "sia una candidatura promossa ’dall’alto’ e non maturata al tavolo programmatico".

Il motivo addotto a tale candidatura sarebbe nello ’standing’ alto e nella conoscenza personale di chi la propone? "Noi riteniamo – scrivono i partiti – che non siano criteri sufficienti e che sia importante il legame con il territorio. Siamo convinti che all’interno delle forze che compongono il tavolo programmatico maturerà la candidatura per San Lazzaro. Una persona sì competente, ma che conosca anche a fondo le caratteristiche di San Lazzaro, frutto di una reale condivisione e partecipazione".

Parole che paiono condurre proprio all’assessora Sara Bonafè, espressione della lista Conti ’Il Futuro Oggi’, che la sindaca ha attaccato per "aver ammiccato ai cementificatori". Accusa che Bonafè (e diversi suoi sostenitori della coalizione) respingono. Resta da capire, dopo questa presa di posizione congiunta degli alleati del Pd, anche gli effetti sulla giunta e sulla maggioranza di Conti, visto che quattro assessori sono proprio espressione delle liste firmatarie: Bonafè (Il Futuro Oggi), Luca Melega (Noi Cittadini), Beatrice Grasselli (Europa Verde), Juri Guidi (Sinistra italiana).