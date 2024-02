Bufera su Sorbi. Presto summit in Regione

Non si placa la bufera attorno alla figura di Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale. Dopo gli strali arrivati dal Pd, sia dal Consiglio comunale di Bologna sia dai banchi di viale Aldo Moro, Sorbi non è ‘in pericolo’, ma verrà prossimamente incontrato dall’assessore regionale Andrea Corsini (Trasporti) per fare un punto sull’attività dell’Osservatorio. Servirà più attenzione soprattuto alla parte social, che dovrà essere veicolo di suggerimenti e proposte, non di botta e risposta polemici. La Regione Emilia-Romagna è favorevole alla Città 30.

Intanto, Fratelli d’Italia ha espresso la sua solidarietà al presidente dell’Osservatorio. "La sinistra bolognese attacca il presidente Mauro Sorbi, reo di aver espresso un proprio parere in dissenso con quanto affermato dall’amministrazione comunale. Ormai in Emilia Romagna funziona così, o si è allineati ai diktat del Pd o si deve tacere", dichiara la consigliera regionale Marta Evangelisti. A difenderlo anche i civici di ‘Bologna ci piace’. "L libertà di espressione è uno dei pilastri della nostra Carta Costituzionale, ecco allora che deve valere per tutti", affermano i consiglieri comunali Gian Marco De Biase e Samuela Quercioli. Anche Italia viva si schiera contro le dimissioni chieste dai dem a Mauro Sorbi. "È sbagliato che il Pd chieda le dimissioni di un organo tecnico nominato dalla Regione solo perché non allineato con la posizione del Comune di Bologna– sostengono i renziani Marco Mingrone e Marco Battiato –. Le criticità su Bologna Città 30 espresse da Sorbi ci vedono concordi e non crediamo sia necessario che consiglieri comunali e regionali chiedano le dimissioni di un organo tecnico che affronta con dati e con analisi precisi il tema della mobilità. Chiediamo al presidente Mauro

Sorbi di continuare a fare il suo prezioso lavoro presso l’Osservatorio regionale ed esprimiamo la nostra piena solidarietà. Noi siamo fuori da ogni ideologia e proponiamo, ormai da settimane, una riflessione che punti a migliorare l’attuale proposta partorita dal comune su Bologna città 30".

