Bufera sui costruttori emiliani. La Procura apre un fascicolo. Al vaglio le accuse a Fornaciari

La guardia di finanza ha acceso un faro sulla vicenda dell’Ance Emilia, finita nelle settimane scorse al centro delle cronache per il burrascoso addio del presidente Leonardo Fornaciari. Le Fiamme gialle sono infatti andate nella sede dell’associazione dei costruttori per acquisire carte e informazioni nell’ambito di un fascicolo aperto dalla Procura. L’inchiesta è solo conoscitiva, cioè al momento senza indagati né titoli di reato. Al vaglio degli inquirenti sono finite alcune accuse mosse nei confronti di Fornaciari da altri soci di Ance Emilia area centro (che comprende le province di Bologna, Modena e Ferrara) e che riguardano, in particolare, il maxi-appalto della Torre del Tecnopolo. Un progetto mastodontico, ancora in fase embrionale, dove sono coinvolti colossi hi-tech come Nvidia, Stmicroelectronics e Cisco: a Fornaciari è stato contestato – con tanto di lettere da parte degli esponenti del Consiglio generale dell’associazione e di un’istruttoria da parte dei probiviri – di aver tentato di privilegiare la sua azienda, la Tredil Bologna, per inserirla nel super appalto. Non solo: al presidente dimissionario è stato anche contestato, sempre all’interno dell’associazione, di aver usato risorse dell’Ance a fini personali. A fronte di queste contestazioni, è stata dunque aperta l’inchiesta e la guardia di finanza si è attivata per acquisire carte e informazioni sui due aspetti della vicenda, in particolare sul fronte che riguarda l’appalto del Tecnopolo. Ma, ovviamente, non è detto che vengano trovati riscontri su addebiti tanto gravi che, al momento, sono tutti da dimostrare. Se questi riscontri non venissero trovati, il fascicolo andrebbe verso l’archiviazione. Peraltro lo stesso Fornaciari, nelle settimane scorse, aveva pubblicamente respinto con forza gli attacchi, inviando anche una lettera agli associati in cui definiva le accuse "infondate e gravissime" e sottolineando che quello del Tecnopolo è un progetto "di ambito pubblico su cui ad oggi non esiste alcun accordo".

Nel frattempo, dopo la bufera si è aperta la corsa alla successione e ormai si profila uno scenario mai visto prima in Ance. Per la presidenza si sfideranno infatti due cordate, a dispetto dell’unitarietà che aveva sempre caratterizzato le precedenti elezioni. In lizza ci sono il gruppo guidato dal ferrarese Paolo Alberti Pezzoli (attuale vicepresidente dell’associazione) e quello guidato dall’imolese Federica Zini, in quota ’Bologna’.