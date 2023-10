Bufera sul consigliere Begaj: "Sta con i collettivi, si dimetta"

Scoppia la polemica politica sulla presenza di Detjon Begaj, consigliere comunale di Coalizione civica, tra i manifestanti che hanno protestato ieri contro lo sgombero dell’Istituto Santa Giuliana. A partire lancia in resta è Fratelli d’Italia: "Questo – dicono i consiglieri Stefano Cavedagna e Francesco Sassone – è il collettivo Luna, costola di Labas, che ottiene dal Comune gratuitamente le strutture storiche di Vicolo Bolognetti, di cui fa parte lo stesso Begaj. Chiediamo le dimissioni immediate di Begaj dal Consiglio comunale e la revoca immediata a Labas degli spazi di Vicolo Bolognetti. Le sue azioni sono incompatibili con il ruolo che riveste".

Sullo stesso tono le dichiarazioni dei leghisti Cristiano Di Martino, segretario cittadino del Carroccio, e Matteo Di Benedetto, capogruppo in Comune: "Abbiamo visto tutti al fianco di questi collettivi violenti il consigliere comunale Begaj di Coalizione civica - sottolineano i due esponenti della Lega -: chiarisca la sua posizione, condanni l’occupazione abusiva e la carica contro la polizia o a questo punto si dimetta perché le sue azioni contraddicono il ruolo istituzionale che ricopre. Stare dalla parte di chi carica la polizia e di chi agisce al di fuori dello stato di diritto e della legalità significa stare contro le istituzioni". E Giulio Venturi, portavoce bolognese della Lega, amplia il ragionamento: "Ancora occupazioni, ancora sgomberi, ancora traffico impazzito negli orari di punta, ancora feriti. Il tutto per manifestare contro il caro affitti e la carenza di alloggi per studenti, un problema annoso per Bologna che ora viene riversato sul Governo Meloni mentre le vere responsabili sono le diverse amministrazioni comunali di sinistra che hanno sempre accantonato il problema come è loro solito fare".

La replica del consigliere non si è fatta attendere: "Sono qui per esprimere solidarietà: ci sono tanti luoghi vuoti, magari pronti ad ospitare persone in un momento di crisi abitativa come questo, che devono essere messi a disposizione di chi ha bisogno – ribadisce Begaj –. Rivendico la mia presenza qui, mi sono candidato per portare avanti queste istanze, come facevo da attivista. Non accetto certo lezioni di legalità". I colleghi di Coalizione civica hanno espresso solidarietà a Begaj, "capro espiatorio nella narrazione delle destre" e bocciato le modalità di sgombero: "Una gestione incomprensibile che condanniamo con fermezza". Mentre anche i colleghi della lista del sindaco Lepore, come Siid Negash e Mery De Martino, lo difendono: "I rappresentanti delle istituzioni devono essere presenti e attivi nei luoghi dove accadono fatti di estrema rilevanza pubblica". Il Pd, con Michele Campaniello, attacca i meloniani: "Fdi prende di mira un consigliere della maggioranza che, nell’esercizio del suo ruolo, ha presenziato alla fase di sgombero che stava avvenendo in via Mazzini. FdI non perde occasione per fomentare odio sociale".