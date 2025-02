Buffa al Duse. Tra l’uomo Kobe e il mito Bryant

Kobe Bryant sul palco, a teatro. La leggenda americana del basket targato Nba, scomparso nel 2020 insieme con la figlia Gianna in un incidente in elicottero, è al centro dell’ultimo spettacolo di Federico Buffa: Otto infinito - Vita e morte di un Mamba. Il giornalista e storyteller racconta il Bryant campione e il Kobe uomo, con la sua capacità unica di andare oltre la storia e il racconto e trasformare in leggenda quello che osserva.

Lo spettacolo ha debuttato lunedì scorso al Teatro Valli di Reggio Emilia – dove ha giocato per anni Joe, padre di Kobe, e dove i Bryant hanno vissuto – e arriva domani al Teatro Duse di via Cartoleria alle 21 (poi repliche il 17 marzo, il 7 aprile e il 16 maggio). "Volevo uno spettacolo nei palazzetti, al PalaDozza, per fare avvicinare anche un pubblico diverso e più giovane, ma purtroppo è molto complicato" aveva raccontato Buffa in un’intervista al Carlino a novembre, presentando lo show.

La nuova produzione Imarts si avvale del contributo della Regione e della regia di Maria Elisabetta Marelli: un racconto teatrale in cui Buffa esplora il mito del cestista sempre con la casacca dei Los Angeles Lakers, tra la sua ossessione per il successo e la sua sete di conoscenza, con una narrazione coinvolgente ricca di aneddoti e spunti riflessivi. Il giornalista, soprattutto, torna a teatro con la sua grande passione: il basket. E lo fa esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. Attraverso la storia di Bryant, Buffa tocca la perseveranza, il fallimento e il riscatto, mostrando come ogni persona possa aspirare a lasciare un segno: un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

Il fulcro è la volontà di umanizzare l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico. Una connessione ancora più profonda per BasketCity: "A Bologna è diverso, qui c’è un clima speciale – sottolinea Buffa –: con questo palazzetto in mezzo alla città, incastonato tra case e portici. Si capisce subito mettendoci piede".

Otto infinito è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie a una scenografia immersiva, alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco assieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e a immagini evocative, che accompagneranno il pubblico in questo viaggio unico. Il light designer è Alberto Negri, i visual sono di Francesco Poroli, animazione e postproduzione sono di Mattia Galione, il disegno luci è di Luca De Candido.