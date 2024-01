Bugie e infedeltà: gli intrecci in scena

C’è chi non considera più il classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Figuriamoci l’esagono. ‘Pigiama per sei’ è proprio questo: un poligono complesso di relazioni in cui i vari personaggi devono riuscire a trovare soluzioni a situazioni da loro innescate e che diventano via via più intricate.

Il testo di Marc Camoletti, autore di ‘vaudeville moderni’ portati al successo da grandi interpreti, come Jerry Lewis e Tony Curtis, viene qui affidato alla coppia comica formata da Max Pisu e Antonio Cornacchione. Assieme a loro, sul palco del Dehon, venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16, ci sono Laura Curino, Rita Pelusio, Roberta Petrozzi e Rufin Doh Zeyenouin, diretti da Marco Rampoldi.

Max Pisu, che personaggio interpreta?

"Il mio è un personaggio, Bernard, un po’ equivoco. Ha moglie e amante. Invita la seconda in una casa per le vacanze durante il fine settimana. Sua moglie sa che ci va con qualcuno, ma lui le dice che si tratta dell’amico Robert. Il problema è che Robert è l’amante di sua moglie. Quindi si ritrovano in questa casa: Bernard, la moglie, l’amante di lui e il suo amico Robert (nonché amante di sua moglie). Così si creano lo scambio di ruoli e i malintesi che provocano un sacco di disagi... È la classica commedia degli equivoci: un crescendo turbinante di risate".

A chi si è ispirato per il ruolo?

"Un po’ ai personaggi che interpreta di solito Christian De Sica, un piacione, amante delle donne, che cerca degli escamotage. Un tipo equivoco, appunto. Quello che si definisce un cialtrone e che cerca di coinvolgere il suo amico in questa storia, non sapendo però che lui è l’amante di sua moglie".

A maggio dell’anno scorso era al Teatro Dehon con ‘Casalinghi disperati’, spettacolo che il pubblico apprezzò molto. Che rapporto ha con Bologna?

"Mi fa sentire a casa. Il pubblico emiliano ha voglia di ridere, di divertirsi, è sempre attento e culturalmente preparato. Lavoro sempre molto bene in questa città".

Lei ha iniziato con la televisione, tornerebbe a farla o il teatro l’appaga di più?

"La televisione è servita soprattutto per farmi conoscere al grande pubblico. Ho avuto la fortuna di fare una trasmissione come ‘Zelig’, che rispettava i canoni della comicità, con un pubblico vero. Non era un programma freddo, girato in studio. Quello che mi piace di più e che preferisco è sempre il contatto con il pubblico, che il teatro ci dà e penso che sia stato fondamentale anche per una mia crescita artistica".

Amalia Apicell