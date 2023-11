Buio in sala, torna lo spettacolo. A Bologna inizia la festa del cinema

Molti degli interpreti del sogno Modernissimo ieri erano seduti proprio sotto il nuovo grande schermo e scrutati in lontananza dalla cabina di regia super tecnologica. Gian Luca Farinelli, il direttore della Cineteca che ha sognato prima di tutti; Marco Bellocchio, il regista e presidente che ha dato manforte al fantasticare cinefilo; il sindaco Matteo Lepore, lo scenografo Giancarlo Basili che ha restituito decor e bellezza all’architettura d’inizio Novecento, guidando maestranze sublimi. E poi Tiziana Ferrari, direttrice generale di Confindustria Emilia in rappresentanza di tanti sostenitori privati del territorio e Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, che ha sempre appoggiato la visione di Farinelli. Perché questo sogno, che ha portato nove assunzioni, ha avuto bisogno di tante forze, è costato 6 milioni e 600mila euro, e ognuno ha fatto la sua parte, in una virtuosa contaminazione tra pubblico e privato: il Comune con il 50% della cifra, lo Stato con un milione e 200mila euro (più 2 milioni extra per la tranquilla sussistenza dell’inizio), mentre i privati hanno versato un milione e 600mila euro, la Fondazione Cineteca 580mila. Un concerto molto ben riuscito per quello che Alessandro Bergonzoni ha definito "metropolitana della cultura", giocando sulla posizione ‘underground’ del cinematografo.

E che il sindaco Lepore vede come ulteriore tassello del "Transatlantico Cineteca", pieno di luoghi e iniziative "che non hanno comprato la celebrità ma hanno saputo crearla dal basso attraverso lo studio, il lavoro, la generazione di nuove competenze, fino ad arrivare a questo nuovo cinema pubblico che esprime ancora una volta la nostra volontà di salvare il cinema e salvaguardare le maestranze che ci lavorano, perché gli schermi pubblici sono strumenti per rafforzare la cittadinanza, rendendola più libera, autonoma e capace di sognare di più". E questo "è solo l’antipasto". Il passato che incontra il presente in questa sala dal decor Liberty originale e ricreato, sotto la guida di Basili, si esprime molto bene in quello che succede dopo il taglio del nastro nel foyer, sul red carpet "per sempre" con impronte impresse, davanti al dipinto originale eseguito nel 1973 da Giuliano Geleng per il manifesto del film Amarcord di Federico Fellini. Maestro del cinema che proprio Bellocchio omaggia, quando parla del suo rapporto col cinema. "La bellezza del cinema è andarci a sala gremita, perché la gente al cinema è un’eccezionalità, lo diceva anche Fellini e non posso non ricordare il Rex di Amarcord".

Dopo il taglio del nastro prende vita la sala– immaginata ormai dieci anni fa, con lavori che hanno dovuto fare i conti con pandemia e la guerra – con il pianista che suona, uno spezzone di film in bianco e nero, proiettato però in un cinema che nasce con tutte le necessità di un mondo contemporaneo e proporrà "una programmazione eclettica". "Per ritrovare la centralità del cinema – afferma Farinelli – bisogna seguire le necessità degli spettatori che negli anni sono cambiati e per esempio abbiamo scoperto in questi anni tante fasce d’orario nuovo che piacciono e qui tentiamo varie possibilità. Sono tutti dei test, ma del resto come esercenti dobbiamo essere molto in ascolto". A partire dai prezzi, che variano dai 3,5 ai 10 euro. A supportare da tempo la Fondazione Cineteca c’è il Ministero: "La sosteniamo con i finanziamenti – spiega Borgonzoni – perché crediamo nel grande ruolo che ha nel panorama nazionale e internazionale, però ritengo che oltre al finanziamento si debba dare il valore di un respiro nazionale e per questo entreremo in Fondazione, come già ha fatto la Regione, nel più breve tempo possibile". E a proposito di viale Aldo Moro, nel pomeriggio c’è stata la visita anche il presidente Stefano Bonaccini.