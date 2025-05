Bulgarelli, la bandiera di Bologna

"Onorevole Giacomino, salute!". È la frase che urlava al megafono prima dell’inizio delle partite dei rossoblù il supertifoso Gino Villani, ma anche la sintesi del rapporto speciale e scolpito nel cuore della città fra Bologna e il suo capitano. Giacomo Bulgarelli è un’icona della squadra, un mito, pari alle Due Torri e a Piazza Maggiore. Bologna lo ha celebrato e ne ha fatto una bandiera non solo sportiva. A lui è intitolata la curva dei tifosi locali allo stadio Dall’Ara e a lui è intitolato anche il premio ‘Bulgarelli numero 8’ promosso da Assocalciatori e che è stato consegnato al mister Vincenzo Italiano due giorni fa come migliore allenatore della Serie A. Conosco persone che negli anni d’oro del Bologna e del capitano Bulgarelli hanno battezzato il figlio col nome di Giacomo proprio in suo onore. In questi giorni di entusiasmo la fotografia in bianco e nero di Bulgarelli che alza la Coppa Italia vinta 51 anni fa è rimbalzata più attuale che mai sui siti web, sulle pagine dei giornali e nei servizi televisivi. Nel calcio dei mercenari di oggi i giocatori che diventano il simbolo di una città intera sono rari. Giacomo Bulgarelli è la bandiera rossoblù di Bologna che dalla curva dello stadio guarda fin giù sulla via Emilia.

