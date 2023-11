Bullismo a Bologna, accerchiato e aggredito dal branco fuori da scuola: denunciati tre tredicenni

Bologna, 16 novembre 2023 - Sono stati denunciati con l’accusa di lesione personale, violenza privata e minacce nei confronti di un loro compagno di scuola. L’aggressione, avvenuta circa una settimana dopo l’inizio dell’anno scolastico, si è consumata in un istituto della città ai danni di un tredicenne. A raccontare tutto ai carabinieri della stazione Navile è stata la mamma del ragazzo che, dopo aver sentito i racconti del figlio, ha deciso di sporgere denuncia.

La donna, ascoltata dai militari dell’Arma, ha riferito che durante la ricreazione il figlio aveva preso le difese di un suo coetaneo che era stato afferrato per il collo da un altro studente per ‘divertirsi’, al contrario della vittima che invece stava chiedendo aiuto perché non riusciva più a respirare.

A quel punto, il tredicenne è intervenuto raccontando quanto successo all’insegnante che aveva deciso di punire l’aggressore con una nota negativa.

Quest’ultimo, infastidito dal fatto che il ragazzo aveva riportato l’accaduto, lo ha minacciato intimandolo di far attenzione a ciò che diceva.

L’atteggiamento intimidatorio è continuato anche una volta suonata la campanella. Il tredicenne, infatti, nel tragitto verso la sua abitazione è stato accerchiato e aggredito da tre suoi coetanei, successivamente identificati dai carabinieri, tra cui il giovanissimo che aveva ricevuto la nota negativa dell’insegnante.

Ferito e spaventato, lo studente è comunque riuscito ad arrivare a casa ma, raggiunto l’ingresso del condominio, ha perso i sensi.

A dare l’allarme, vedendo il giovanissimo steso per terra, è stata una vicina di casa che ha immediatamente avvertito i genitori.

Portato al Pronto soccorso, dove è stato sottoposto ad alcuni esami, il tredicenne è stato dimesso con tre giorni di prognosi.

Le indagini svolte dai carabinieri hanno portato all’identificazione dei tre aggressori che sono stati successivamente denunciati al tribunale dei minorenni.