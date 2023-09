Buon compleanno all’Archeologico

Questo fine settimana si festeggiano le Giornate europee del patrimonio 2023, con oltre ottanta appuntamenti in musei e spazi espositivi del territorio. Ma si festeggiano anche i 142 anni dall’inaugurazione del Museo civico Archeologico. Per questo, stasera alle 21, è stato organizzato Buon compleanno museo!, il concerto del Coro Athena in via dell’Archiginnasio 2, diretto da Marco Fanti e con Valentina Bazzocchi al piano.