’Buon compleanno’:. Pia fa festa stasera

"Voglio festeggiarmi dedicandomi il brano ’Buon compleanno’ che ho scritto per una persona che ho amato, uno dei miei successi più luccicanti anche grazie a Irene Grandi che l’ha cantato". Brinda alla vita e agli anni che compie, Pia Tuccitto, pop-rocker dall’esuberanza controllata che ha saputo inventarsi piccole, grandi storie immaginifiche, sensuali ed ammalianti, incorniciandole con suoni potenti in bilico tra pop e avanguardia, tra strutture armoniche semplici e arrangiamenti sempre eccentrici e spiazzanti.

E per farlo ha scelto il Bravo Caffè dove stasera dalle 21.30 è accompagnata da Stefano Poretto (batteria), Luca Longhini alla chitarra, Pierluigi Mingotti al basso e Frank Nemola alla tromba. Tra gli ospiti l’eclettica storytelling Roberta Giallo, Nevruz, cantattore e musicista, rivelazione di X Factor 2010 e Federica Lisi, commentatrice, vedova del campione di volley Vigor Bovolenta. Prima del concerto Pia sarà ospite del Nuovo Roxy Bar di Red Ronnie (www.roxybar.tv, ore 21). Durante la serata Pia canterà le sue canzoni portate al successo da Patty Pravo, Irene Grandi e Vasco Rossi.

Nello stesso club di via Mascarella domani le luci si accendono invece su Joe Barbieri, una delle scoperte più brillanti di Pino Daniele, che presenta l’album ’Tratto da Una Notte Vera: 30 Anni Suonati’, rock spagnolo, jazz Mpb (musica popolare brasiliana), traduzione in forma di live del disco in studio uscito lo scorso anno dal titolo ’Tratto da Una Storia Vera’. Tra le chicche apprezzate in Europa, Asia e Nord America, cui hanno collaborato jazzisti come Giuseppe Milici e Paolo Fresu, che s’allontano dai ’classici italiani’, avvampate di bossa, swing e jazz, con l’ugola che si sposa col violoncello, la tromba, il violino, il contrabbasso, strumenti più frequenti nei suoi live.

Il calendario per gli appassionati di buona misica al Camera Jazz & Music Club (ore 21.45) dove la ribalta venerdì sarà per Lara Luppi, cantabilità profonda e vetrosa, un timbro posizionato sulla parte medio bassa del pentagramma come onomatopea che informa ’Perspectives’, quindicesimo disco di un’artista che s’affida a un’eccellente ’palette’ di approfondimenti black, in equilibrio perfetto tra la rilettura del jazz vintage e ballabile e il mainstream moderno. Un tutto in uno pubblicato (Riversound Records) che conferma nella chanteuse geminiana capacità attorali e sceniche non comuni. L’accompagnano Paolo Birro (pianoforte), Aldo Zunino (contrabbasso) e Adam Pache (batteria).

Gian Aldo Traversi