Buon compleanno Sarti Antonio: "Il mio scrivere, atto politico"

"Scrivere è un atto politico. Ho sempre scritto con questo obiettivo, per tramandare dei pezzi di storia". Apre così Loriano Macchiavelli, padre del noir bolognese, la celebrazione – avvenuta ieri in una gremita Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio– dei cinquant’anni dal suo primo romanzo Le Piste dell’Attentato, che ha dato vita all’amato personaggio del sergente Sarti Antonio. Loriano Macchiavelli non è mai stato solo uno scrittore di romanzi gialli: La Strage, che racconta la tragedia del 2 Agosto, Funerale dopo Ustica, o L’ultimo giusto (romanzo sui servizi segreti d’Italia) sono solo alcuni dei titoli che raccontano il ruolo politico che lo scrittore ha avuto nel corso di questi cinquant’anni di storia, per la città di Bologna e non solo. Attività che per altro non si ferma, come dimostrano le recenti pubblicazioni come l’ultimo Vola Golondrina (Giunti), scritto con Francesco Guccini. Ma ieri si è tornati a quei primi anni ’70, quando, da alcuni appunti scritti in vacanza per la moglie, vide la luce la figura dello squinternato questurino bolognese, tenace e onesto.

"Il mio primo romanzo, Le Piste dell’attentato, in cui insceno un attacco (mai avvenuto) alla stazione radio dell’Esercito sui colli di Paderno a Bologna, fu rifiutato dalla prima casa editrice cui lo inviai: mi dissero che risaltava molto di più la parte politica di quella noir. Ed è lì che ho capito che stavo andando nella giusta direzione. Ho sempre voluto mostrare la storia di questa città e di questo Paese, pur utilizzando una metodologia differente da quella degli storici. I miei sono tutti fatti supposti, inventati, ma che raccontano a pieno la realtà dei fatti" spiega l’autore. Insieme a lui, alla presentazione in Archiginnasio, anche il collega Patrick Fogli, Cinzia Venturoli docente dell’Università di Bologna, la scrittrice (e figlia) Sabina Macchiavelli e Paola Papetti della Casa editrice Odoya. Ognuno di loro ha messo in risalto diversi momenti e passaggi della carriera dell’autore. Dalla sua funzione nella narrativa di una Bologna "ignota" e "non sempre tranquilla e serena", come ha considerato lo scrittore Fogli, alla sua ultima pubblicazione su Sarti Antonio La stagione del Pipistrello commentata da Papetti, all’analisi delle stragi evidenziata da Venturoli. "Nel romanzo che oggi compie cinquant’anni Loriano spiega perfettamente il meccanismo stragi, pur scrivendo di un attentato che non è mai avvenuto: si vedono però gli elementi caratteristici, dalle piste precostituite, ai depistaggi, ai personaggi che raccontano la cronaca" afferma la docente Unibo, esperta di terrorismo.

A parlare è anche la figlia Sabina, che ha scritto a quattro mani col padre due volumi: la raccolta di racconti E a chi resta, arrivederci e il romanzo La bambina del lago. "La sfida è stata trovare uno stile comune, soprattutto nel romanzo non potevano esserci differenze. Credo che sia riuscito bene, dopo anni non ci ricordavamo più chi aveva scritto cosa. Abbiamo creato un terzo stile oltre ai nostri due, che unisce le nostre caratteristiche" conclude la scrittrice.