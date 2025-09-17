Buon compleanno Vespa Club, maxi raduno dei soci

Il Vespa Club Casalecchio, fondato nel 2000 e arrivato oggi a contare oltre 120 soci, compie 25 anni. Un traguardo significativo, che sarà celebrato domenica in occasione di una giornata speciale e all’insegna della condivisione: il ritrovo è fissato per le 8:30 in Piazza del Popolo, dove saranno presenti il fondatore Mauro Rizzi, i presidenti che si sono succeduti negli anni, i soci del club e i rappresentanti del Comune.

Alle 10, dopo un primo momento conviviale, partirà il giro in Vespa tra le suggestive colline del territorio, con tappa alle 11 a Monte San Pietro per visitare la Collezione Nigelli. La giornata proseguirà poi con il pranzo al ristorante Parco dei Ciliegi a Zola Predosa, un’occasione per continuare così a celebrare non solo l’importante ricorrenza, ma anche lo spirito che da sempre anima questa realtà: la voglia di stare insieme, di condividere la passione per la Vespa e di far vivere il territorio attraverso il piacere del viaggio su due ruote.

"Era il Duemila quando mio padre, Mauro Rizzi, ha iniziato quest’avventura insieme a un gruppo di amici e clienti vespisti: oggi siamo diventati una grande comunità – spiega Rossella Rizzi, segretaria del Vespa Club Casalecchio –. Nel corso di questi venticinque anni abbiamo mantenuto lo stesso entusiasmo di sempre, trasmettendo la nostra passione anche ai soci più giovani. La Vespa è molto più di un mezzo di trasporto: è un modo per stare insieme, per creare legami, per condividere momenti e costruire nuove amicizie. Anche per questo motivo abbiamo intitolato la giornata di domenica ‘Vespa, sorrisi e amicizia’, cioè tre parole capaci di riassumere lo spirito che ci ha animato nel corso di questi venticinque anni e che, siamo certi, ci accompagnerà anche in futuro".

