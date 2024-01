La buona azione: gruppo di giovani rincorre lo scippatore e lo fa arrestare

Bologna, 2 gennaio 2024 – Hanno sentito le urla di una signora scippata con violenza e non hanno esitato ad uscire e a rincorrere l’uomo che stava fuggendo con la borsa (e un bottino di appena 30 euro).

Così un gruppo di ragazzi ha consentito ai carabinieri di arrestare il giovane scippatore, 24 anni di origine pachistana, senza fissa dimora e, in compenso, con vari precedenti e pure clandestino.

E’ accaduto questa mattina alle 10,30 in via Francesco Baracca, una parallela di via Emilia Ponente all’altezza dell’ospedale Maggiore. A chiamare i carabinieri è stato uno dei ragazzi che si sono gettati all’inseguimento e in aiuto della signora scippata.

I militari si sono precipitati con due auto: un equipaggio si è subito diretto al capannello di giovani che erano intorno allo straniero, un altro si è avvicinato alla vittima, fornendole soccorso e cercando di ricostruire cosa fosse accaduto.

La donna, ancora palesemente provata, ha raccontato ai militari di essere stata avvicinata, poco prima, da un uomo, descritto come un giovane alto, robusto e con i capelli raccolti a coda di cavallo, il quale, mentre lei si trovava sul marciapiede per far rientro a casa, l’ha raggiunta alle spalle e le ha strappato con forza la borsa di pelle, contenente la somma in denaro pari a 30 euro più alcuni effetti personali, nonostante la resistenza opposta.

Alle sue urla, ha risposto – appunto – il gruppo di ragazzi che si trovavano all’interno di un bar poco distante, che non hanno esitato a rincorrere il ragazzo che si stava frettolosamente allontanando con la borsa.

Il 24enne, riconosciuto dalla vittima, è stato arrestato e portato in caserma per le formalità di rito, nell’attesa del processo con rito per direttissima. La refurtiva, invece, è stata recuperata e restituita alla vittima, che fortunatamente non ha riportato lesioni.