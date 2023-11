Buone ragioni per sorridere. Il teatro aiuta la Protezione civile

Per divertimento e per sostenere una buona causa. Così domenica prossima la compagnia teatrale casalecchiese degli ’Attori per caso’ recita ‘in casa’, ovvero sul palco della sala parrocchiale di Ceretolo nell’iniziativa di autofinanziamento dell’associazione Protezione civile Valsamoggia Savigno. In programma la commedia brillante ispirata alla Divina commedia intitolata: ’Recitare... che inferno!’.

L’organizzazione è quella dell’associazione Ceretolo C’è, e il ricavato della serata sarà devoluto alla Protezione civile di Savigno per contribuire a dotarsi di attrezzature ed equipaggiamenti come pompe, motoseghe, idropulitrici, torre-faro, indispensabili per svolgere al meglio attività a tutela del bene comune. "L’ impegno generoso e gratuito dei nostri volontari per la salvaguardia del territorio e della popolazione sono necessari ma purtroppo non sempre sufficienti – spiegano gli organizzatori –. Nella lunga stagione delle recenti emergenze siamo intervenuti per portare il nostro aiuto in Valsamoggia nel tempo della pandemia e in quello del maltempo. Ma non è mancato il nostro contributo anche nelle più recenti calamità fra le quali quelle di Trebbo di Reno, Nonantola, nelle Marche e ora anche in Toscana a Campi Bisenzio. Situazioni impegnative dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista dell’uso e della dotazione delle attrezzature necessarie".