Buoni pasto ai poliziotti, il Sap: “Cambiata di nuovo la società erogatrice”

Bologna, 25 ottobre 2025 – Il Sap lamenta l’ennesimo cambio di gestione in relazione ai buoni pasto elettronici erogati a poliziotte e poliziotti di Bologna. "Abbiamo appreso dell'ennesimo cambio di gestione della società erogatrice – spiega il segretario Tonino Guglielmi –. Dalla loro introduzione, frutto di lunga battaglia sindacale, questo è il quarto cambio. Anche questa volta, come nelle precedenti, abbiamo saputo tutto a giochi fatti e per puro caso. Ed anche questa volta le poliziotte e di poliziotti di Bologna dovranno attendere un tempo indefinito per ottenere ciò che in realtà spetterebbe giorno per giorno".

Guglielmi lamenta anche il fatto che i buoni pasto vengano consegnati a cadenza bimestrale agli operatori di polizia, "a fronte del pagamento mensile che avviene in altre pubbliche amministrazioni. Abbiamo sostenuto a gran voce che per dare un valore reale a quei buoni sarebbe stato necessario inserirli direttamente in busta paga. Nel silenzio assordante della nostra stessa Amministrazione, ma anche della politica, ci troviamo, ancora oggi, a sprecare risorse pubbliche in continui appalti improduttivi ed inefficaci".

E il sindacalista ribadisce come "i buoni pasto elettronici non sono un benefit bensì un diritto, perché è stato riconosciuto il diritto al pasto, e in quanto diritto deve essere rispettato e retribuito nei tempi e nei modi opportuni. Paradossalmente, con il sistema attualmente in vigore, è anche accaduto che, tra un cambio di contratto ed un altro, alcuni colleghi abbiano cambiato sede di servizio e nella nuova città non vi erano punti vendita presso cui spendere i buoni maturati (e pagati almeno dopo due/tre mesi)".

Motivo per cui il Sap chiede "ai vertici della nostra Amministrazione di prendere seriamente coscienza della questione e adoperarsi per una modifica dell’attuale sistema nel più breve tempo possibile".