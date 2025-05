Buoni spesa ai soci che riciclano. Ecco il nuovo eco-compattatore

Supermercati sempre più green. A Ozzano il socio Conad Nord Ovest, Sanzio Zerbinati, in collaborazione con Coripet, ha installato un eco-compattatore che permette di sostenere l’ambiente e, allo stesso tempo, di ottenere buoni sconto da utilizzare nei punti vendita Conad. L’inaugurazione si è tenuta al supermercato alla presenza dei soci Sanzio, Guglielmo e Veronica Zerbinati e Annalisa Falchieri, e del sindaco Luca Lelli.

L’iniziativa permette la raccolta di bottiglie in Pet a uso alimentare e il riciclo attraverso una virtuosa filiera del ’bottle to bottle’. Le bottiglie conferite all’eco-compattatore si trasformano in buoni spesa: ogni bottiglia vale un punto, per cui ogni 200 bottiglie conferite il cliente riceve un buono da 3 euro spendibile a fronte di una spesa minima di 15 euro. Per poter essere riciclate correttamente, le bottiglie dovranno essere vuote, non schiacciate, con etichetta intatta e codice a barre leggibile, oltre ad aver contenuto esclusivamente liquidi alimentari. Il PET riciclato (rPET) verrà poi utilizzato per produrre nuove bottiglie.

"Siamo lieti di annunciare l’installazione di questi eco-compattatori per sostenere un’azione concreta a favore dell’ambiente, promuovendo l’adozione di comportamenti responsabili – ha commentato Zerbinati –. Un’ulteriore conferma del nostro impegno verso un progetto che rientra nella strategia di sostenibilità ’Conad sosteniamo il futuro’, fondata su tre diverse dimensioni: ambientale, economica e sociale".