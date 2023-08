Buoni-sport per ragazzi disabili a Zola Predosa Il Comune di Zola offre 70 borse-sport per 22 discipline sportive a bambini e ragazzi con disabilità. Scadenza domande: 10 settembre. Ogni famiglia può fare richiesta di una sola borsa-sport. Un'opportunità per praticare sport per tutta la stagione.