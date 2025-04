Buono, dal Cern ai mini-reattori

Una serata speciale per presentare ai soci ed ai loro ospiti un fisico ed imprenditore emergente e le nuove frontiere del nucleare in europa e nel mondo: si tratta di Stefano Buono, fondatore di Newcleo.

Dopo l’introduzione del presidente Roberto Iseppi, Buono ha conversato con il socio Alessandro Andreoli (nella foto tutti e tre) raccontando la sua interessante carriera di ricercatore al Cern di Ginevra insieme al nobel Carlo Rubbia, la successiva creazione di Advanced accelerator applications, ceduta nel 2016 a Novartis per 3,9 miliardi di dollati e il ritorno nel 2021 all’energia nucleare di nuova generazione, fondando Newcleo, azienda nata per sfruttare l’energia, sostenibile e a zero emissioni, prodotta dalla tecnologia dei mini reattori nucleari.