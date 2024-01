Buonsenso e chiarezza contro il caos

Zanchi

In attesa di capire se gli afflati referendari diventeranno in futuro qualcosa di più consistente – e con quale supporto popolare, soprattutto –, la partita sulla Città 30 si gioca, da martedì, letteralmente nelle strade cittadine. E i protagonisti, loro malgrado, saranno gli agenti della Polizia Locale impegnati nei tanto temuti controlli per sanzionare chi sforerà il limite massimo dei 36 km/h. Dalla capillarità degli accertamenti e dalla quantità di sanzioni dipenderà non solo la credibilità del provvedimento della giunta, ma anche il modo in cui esso sarà recepito dai cittadini: in definitiva, il traguardo reale a cui arriverà la Città 30 (educare o fare cassa?) e il suo prezzo politico.

Il sindaco Lepore, coraggiosamente, ha detto la scorsa estate che per ridurre incidentalità, feriti e morti sulle strade era pronto anche a perdere le elezioni, individuando nella Città 30 l’unica vera misura in grado

di aumenare la sicurezza sulle strade cittadine. Lo scarso gradimento alla proposta di strati non trascurabili della società civile e degli addetti ai lavori forse non porterà all’esito preconizzato dal primo cittadino, ma di sicuro non può essere trascurato dalla giunta. Anche perché sospendere la patente a chi per due volte in un anno va ai 37 o ai 38 km/h non è la stessa cosa che levarla (giustamente) a chi sfreccia agli 80 o 100 km/h sui viali o sulle strade urbane.

Servirà dunque tanto buonsenso per evitare che la Città 30 diventi una trappola per tutti, cittadini in primis, ingolfando inutilmente la città. E servirà anche tanta chiarezza, informativa e pratica: per far capire che gli ‘Infovelox’ non multano (altrimenti si chiamerebbero ‘Autovelox’) e che le sanzioni saranno fatte solo da agenti della Polizia Locale con gli appositi apparecchi, debitamente segnalati in anticipo. La confusione è un lusso che Bologna non può permettersi.