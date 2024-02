Burattini e burattinai a Villa Smeraldi

Nella cornice del Sala delle Feste di Villa Smeraldi a Bentivoglio sabato 10 e 17 febbraio si terranno due appuntamenti per celebrare i burattini di scuola bolognese. Due pomeriggi per approfondire le figure di burattinai di campagna: Don Antonio Malaguti e Pompeo Gandolfi. Sabato 10 si parte alle 16 con spunti per l’avvio di una ricerca sui burattinai della pianura bolognese: Don Antonio Malaguti e alle ore 16:30 "Le disavventure di Fagiolino", spettacolo a cura de ’I burattini di Mattia Zecchi’. Sabato 17 alle 16 Spunti per l’avvio di una ricerca sui burattinai della pianura bolognese: Pompeo Gandolfi e alle ore 16:30 "Garisenda, Asinelli e le torri d’amore".