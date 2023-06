Burattini e dialetto: la tradizione popolare tra musica e zirudelle

Cos’hanno in comune ’Mo Sóppa che Spetâcuel’ e Fagiolino e Sganapino? Entrambi, il teatro dialettale e quello di figura, "rafforzano il linguaggio artistico delle Due Torri – sottolinea Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune – portando avanti la tradizione popolare, anche rinnovandola". Cultura popolare, che torna all’interno di ’Bologna Estate’ con le rassegne ’Burattini a Bologna con Wolfango’, organizzata da Burattini a Bologna con la direzione artistica di Riccardo Pazzaglia, e ’Mo Sóppa che Spetâcuel’, otto serate di musica e teatro dialettale organizzate dalle compagnie Lucchini e Lanzarini, con il sostegno di Marco Piazza del Lunario Bolognese e di Ascom Confcommercio. Il programma della rassegna di teatro dialettale si sviluppa in quattro serate in piazza Lucio Dalla (27 giugno, 4, 11 e 18 luglio) e tre serate a Castenaso nel cortile di Casa Bondi (6, 13 e 20 luglio), con due compagnie teatrali diverse per ogni serata, alternate a canzoni dialettali. La serata del 30 giugno nel cortile della Rocca di Bazzano sarà invece interamente dedicata alle tipiche zirudelle di Piazza Marino, il famoso cantastorie bolognese di cui ricorrono quest’anno i 30 anni dalla scomparsa: un viaggio nella Bologna di un tempo guidati da Gian Paolo Borghi, con lo stupore di scoprire come tante cose siano ancora attualissime. "La rassegna è dedicata a Davide Amadei – ricorda Piazza –, sceneggiatore e regista bolognese, co-ideatore del progetto, scomparso prematuramente poche settimane fa".

Il cartellone di Pazzaglia, invece, inaugura giovedì 22 giugno nel Cortile d’Onore di Palazzo D’Accursio. La rassegna toccherà anche l’hotel Il Guercino, ed è dedicato "al tema del ‘viaggio’ – spiega il direttore artistico – inteso come movimento, scoperta ma anche visione, allucinazione, dove i tanti eroi con la testa di legno accompagnano il pubblico in svariati luoghi, tanto geografici quanto fantastici". Il gran finale della rassegna segnerà il ritorno dell’arte di Wolfango con una speciale versione di ’Alice nel paese delle meraviglie’. Il padrino dell’edizione 2023 della rassegna è Filippo Caccamo, comico e autore con la passione per il teatro e una grandissima curiosità per il fenomeno della ‘burattineria bolognese’. Per consultare il programma completo delle rassegne: bolognaestate.it.

a. a.