Il burattino più antico del mondo? È a Budrio

Budrio (Bologna), 21 ottobre 2025 – In un museo di Budrio pochi sanno che è conservata la marionetta più antica del mondo. Ha 438 anni di vita, è alta 82 centimetri – coi suoi fili e bastoni per animarla – e raffigura Carlo Magno: a realizzarla è stato l’artista di origine bolognese Pietro Datelin, detto ‘Briocci’, nel 1587. Si tratta del pezzo da novanta della super collezione di Vittorio Zanella e della moglie Rita Pasquini, conservata nel Museo dei Burattini, struttura pluripremiata negli anni. “Datelin portò la maschera di Pulcinella a Parigi nel 1582 – spiega il ferrarese Zanella, fondatore nel 1979 del Teatrino dell’Es –, si tratta della prima emigrazione della maschera dalla zona partenopea. Questa marionetta è stata ‘espertizzata’ dai tecnici del presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, prima di entrare in una mostra epocale del 2002 a Bologna. Grazie all’esame al carbonio, il legno è stato datato dell’anno 1000; Carlo Magno nella mano fa il gesto dell’ok, pieno di significati simbolici. I figli di Datelin, poi, sono considerati i veri inventori delle brioche (da qui il cognome Briocci, ndr), le quali venivano vendute durante gli spettacoli dei pupi”.

Due magazzini e quattro cantine dotate di igrometro rappresentano i bunker per conservare gelosamente 35mila pezzi storici catalogati: è questo il tesoro di Zanella e Pasquini. Cavallini di legno e stoffa, bambole, tricicli, giostrine di latta, modellini di auto, trenini funzionanti, robottini, pupazzi e trottole: ci sono anche i giochi d’epoca nel mondo incantato e fantastico dei coniugi. La marionetta di Carlo Magno venne acquistata dal collezionista per 12 milioni di lire a Parma nel 1990 (calcolando attualmente il valore dell’oggetto, con l’inflazione, si arriva a 15mila euro). “Il burattino ora è solamente in mostra, ma 12 anni fa venne usato per l’ultima volta con fili nuovi al Festival internazionale Unima al Festival delle Ardenne”, continua l’esperto.

Zanella oltre a essere un cultore e profondo conoscitore del mondo dei burattini è stato allievo dei più grandi burattinai del ‘900 italiano (Otello Sarzi Madidini e Maria Signorelli) e ha collaborato con Emanuele Luzzati, Giorgio Strehler, Cesare Zavattini, Giorgio Gaslini, Gian Luigi Trovesi, Piero Chiambretti. Nel 2000 aprì il ‘Museo dei Burattini Zanella/Pasqualini’ (riconosciuto dall’IBANC della Regione Emilia-Romagna) alla Casina del ‘400 di proprietà del Comune di Budrio, con l’immensa raccolta iniziata nel 1979: migliaia di pezzi dal 1580 – appunto – fra burattini, marionette, pupi, ombre, teatrini, baracche.

Dopo 47 anni di ricerche nel mondo dei burattini, marionette, pupi, ombre, teatrini e scenografie, il Museo dei Burattini ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Unima mondiale (Union Internationale de la Marionnette), organizzazione che gode di uno statuto consultivo all’Unesco. “Nella mia carriera ho preparato 28 tesi di laurea sui burattini aiutando studenti a prendere la lode. Con gli spettacoli, i laboratori e i festival ho girato i cinque continenti”, conclude Zanella.