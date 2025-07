Burocrazia, tasse e mobilità. Ecco gli ’incubi’ degli artigiani

Un migliaio di aziende iscritte alla Cna Bologna sono state interpellate relativamente alla visione del futuro nei prossimi mesi su quali siano i problemi e le preoccupazioni maggiori.

I settori interessati sono tutti con la metalmeccanica che rappresenta il punto di forza del territorio bolognese per la sua altissima specializzazione.

Al quesito su come pensano sia l’andamento del fatturato rispetto all’anno passato, poco più del 50 per cento prevede che resterà stabile, ma quasi il 37 per cento afferma che diminuirà. Naturalmente le tensioni a livello internazionale e i conflitti non aiutano a dissipare l’incertezza, così come anche i dazi che, anche se non sembrano preoccupare in maniera eccessiva gli artigiano bolognesi, di certo non fanno stare tranquilli.

Per quanto riguarda il personale, 81 imprenditori su cento pensano che resterà stabile e solo il 10 per cento che calerà. La ricerca di personale, specializzato e non, resta uno dei grandi problemi anche degli artigiani, oltre che in generale in tutti gli altri settori, dal commercio, alla ristorazione alle grandi industrie.

Sugli investimenti c’è parecchia incertezza: il 60 per cento del campione risponde che non farà investimenti nei prossimi mesi, solo un 25 per cento afferma che li farà. Venendo a quali sono le priorità per la propria impresa, i titolari fanno notare, oltre il 57 per cento degli interpellati, che serve una semplificazione burocratica. Questo è un aspetto, come sottolineano i titolarei delle imprese che, speravano, fosse in via di risoluzione e invece sembra essere ancora una delle problematiche che affliggono maggiormente chi fa impresa.

Un’altra grossa fetta di imprenditori, il 41 per cento fa sapere che occorre mettere mano alla mobilità: cantieri sparsi per la città, ma soprattutto il nodo della tangenziale e degli altri snodi appena fuori città, stanno diventando un problema molto serio per le aziende artigianali con conseguente perdita di competitività a causa del tanto tempo perso per ingorghi e file. C’è poi un 35 per cento che pone l’accento sul problema del reperimento di manodopera.

Cna Bologna è impegnata su un progetto di orientamento scolastico che prende il nome di ’Io Scelgo Artigiano’, che coinvolge imprese, istituti scolastici e istituzioni per fare conoscere i vari settori dell’artigiano e avvicinare i giovani a questo mondo. Nell’ambito del progetto sono gli artigiani che entrano direttamente nelle classi per raccontare il loro lavoro e, di conseguenza, sono tanti gli studenti che entrano nelle aziende per vedere da vicino come lavora un artigiano.

Altra questione molto seria e preoccupante che emere dal sondaggio è quella della pressione fiscale: per 57 imprenditori su cento, rappresenta una minaccia, insieme all’eccessiva burocrazia, considerata tale dal 54 per cento degli intervistati e agli alti costi energetici, evidenziati dal 34 per cento.

È stata rivolta una domanda specifica anche ai giovani imprenditori ai quali è stato chiesto quali siano le priorità per una impresa appena avviata. Il 30 per cento ha sottolineato la necessità di fare community con le altre imprese, stessa percentuale per coloro che chiedono di avere un supporto per ottenere un buon credito, venti su cento dichiarano che c’è bisogno di semplificazioni burocratiche. Sui giovani c’è molta attenzione da parte della presidenza di Cna Bologna e di tutti i suoi vertici. Le nuove generazioni, la loro formazione, la trasmissione di conoscenze, la formazione che sarà sempre più legata alle nuove tecnologie e al digitale, sono tra i principali focus del mandato della nuova presidenza a guida Antonio Gramuglia.

Monica Raschi