Bus, ecco la nuova carta Boost. E’ ricaricabile e il Comune la spedirà gratis a circa 200.000 famiglie

Bologna, 24 ottobre 2025 – Diversa dal pagamento con carta di credito, ma con il microchip e la stessa comodità di obliterazione. Una carta fisica, non immateriale come l'app Roger. E impersonale, a differenza della carta MiMuovo. E’ la nuova carta ricaricabile Boost di Tper che sarà acquistabile in tutte le biglietterie di Bologna a partire dal 15 novembre. Palazzo d'Accursio per l'occasione ne regalerà una a ogni nucleo famigliare, circa 200.000, residente sotto le Due Torri (a gennaio).

Le carte Boost si aggiungeranno così alle altre forme di pagamento ancora attive sui mezzi pubblici Tper: biglietti cartacei per titoli ordinari e CityPass (10 corse), tessere MiMuovo per abbonamenti annuali e mensili, app Roger per biglietti ordinari e abbonamenti in formato QR Code.

“Le tessere avranno un costo di 2 euro, il costo è dovuto al fatto che la tessera ha un valore perché è ricaricabile e dura 5 anni. E’ una tessera che consente di caricare gli abbonamenti mensili impersonali, o in alternativa i City pass, senza oneri aggiuntivi per il valore del biglietto, che può essere utilizzata dalle persone a livello impersonale e che ha un sistema contactless”, spiega la presidente dell'azienda di trasporti Giuseppina Gualtieri.

Il validatore verde, già presente sui bus cittadini, sarà in grado di leggere la nuova Boost e di scalare, nel caso del CityPass ad esempio, il numero di corse richieste tramite l'interfaccia grafico. L'utilizzo è semplice: basta avvicinare la card al validatore verde e il pagamento avviene in automatico, come per le carte contactless, con segnale luminoso e conferma sonora dell’avvenuta validazione. Ma c'è di più. In occasione del lancio del nuovo supporto il Comune di Bologna, che ha collaborato alla sua ideazione, ha deciso di regalare una Boost ad ognuna delle 200mila famiglie residenti in città (anche quelle mononucleo). L'assessore alle nuove mobilità Michele Campaniello, assicura che arriveranno per posta entro dicembre. “Insieme alla card allegheremo una lettera in cui descriveremo tutte le opportunità, che attraverso le scontistiche per gli abbonamenti, sono a disposizione dei cittadini e delle cittadine di Bologna”.