Bus a Bologna, le nuove linee 44 e N8: orari, percorsi e coincidenze

Bologna, 29 febbraio 2024 – Novità in arrivo dall’8 marzo per il trasporto pubblico di Bologna. Entreranno in funzione le più volte annunciate linee 44 e N8 (con nuovo assetto di piazza Aldrovandi) e sarà attivata la corsia preferenziale di via Farini.

Nuova linea 44: orari e percorsi

La linea 44 sarà attiva tutti i giorni: nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 7.10 alle ore 24; la domenica e i festivi dalle ore 14.10 alle ore 24 per consentire lo svolgimento del mercato su piazza Aldrovandi, e passerà con frequenza ogni 20 minuti.

Il 44 avrà un percorso circolare tra: via Pelagio Palagi, via Massarenti, via San Vitale, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, via Mazzini.

Con l’istituzione della linea 44, attiva tutti i giorni della settimana, cessa contestualmente la navetta T1, che fino ad ora era in servizio nei week end.

Coincidenze e interscambi

La nuova linea 44 consente l’interscambio con numerose linee di bus, sia urbane che suburbane ed extraurbane:

- in Via Massarenti, alla fermata Sant’Orsola-Albertoni, con le linee 14, 25, 36, 60, 89, 94, 99, 200, 205, 206, 211, 237, 243, 257, 273;

- in Via Mazzini, alle fermate Albertoni, con le linee 15, 19, 25, 27, 101, 106, 916, 918.

N8, la nuova linea notturna nei Tdays

Inoltre, su un tragitto analogo, entrerà in servizio nel weekend del 9 marzo una nuova linea notturna nei Tdays: la N8 che compirà un percorso più ampio rispetto alla 44: via Pelagio Palagi, via Massarenti, via Zaccherini Alvisi, via Berlinguer con inversione alla rotonda di san Donato, via Malaguti, porta san Donato, viale Filopanti, via San Vitale, piazza Aldrovandi, strada Maggiore, via Mazzini. La linea N8 interscambia con le altre notturne nei seguenti punti:

- via Berlinguer (fermata Sant’Egidio) con la linea N3;

- via Massarenti (fermata Ospedale Sant’Orsola - Albertoni) con la linea N4;

- via Mazzini (fermata Porta Maggiore) con la linea N1;

- piazza Aldrovandi percorso a piedi fino a Santo Stefano (fermata Garganelli) con la linea N6;