Bus a idrogeno, il caso Extracosti per 6,5 milioni Il Comune al Ministero "Non li abbiamo"

di Luca Orsi

Rischia una brusca frenata l’annunciato acquisto di 127 nuovi bus a idrogeno da parte di Tper. Si tratta di un investimento di oltre 90 milioni di euro di fondi Pnrr ottenuti dal Comune. Una convenzione firmata il primo dicembre da Comune, Tper e Srm prevede l’acquisto di una prima tranche "di almeno 34 mezzi entro fine 2024"; il resto entro il 30 giugno 2026.

Il 22 dicembre però, Tper – pur dicendosi "pronta, entro metàfine gennaio 2023, alla pubblicazione della gara per l’acquisto dei mezzi" – comunica al Comune come "appaia necessario procedere a un incremento del valore a base d’asta per singolo autobus da 550mila euro a 600mila". Un aumento di circa il 9,1%. Per un totale di circa 6,5 milioni di euro. Dovuto, scrive Tper, "in conseguenze dei noti effetti inflattivi e di rincaro delle materie prime".

Poiché nella convenzione "non emergono indicazioni specifiche", Tper invita il Comune a rivolgersi al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "per ottenere formali linee guida per la copertura dei maggiori costi di fornitura".

Il 3 febbraio, Palazzo d’Accursio scrive al Ministero. Riporta la richiesta e le motivazioni di Tper ma afferma di "non avere in alcun modo la possibilità di integrare con risorse proprie il finanziamento del progetto". Si rende quindi disponibile "a condividere percorsi amministrativi" con il Ministero "per un eventuale, ma necessario, adeguamento dello stanziamento".

La richiesta al Ministero di coprire gli extracosti ricorda, sia pure con cifre minori, la vicenda del tram. Ma, in questo caso, l’amministrazione afferma di non avere i fondi per coprire il progetto.

Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, avanza "dubbi sulla capacità di gestione" dell’intero progetto da parte di Comune e Tper. "Possibile che nessun tecnico, visti i tempi, avesse gli elementi per prevedere l’aumento dell’inflazione e dei costi"?, si chiede la Zuntini. Ritenendo "assai poco verosimile che il problema sia saltato fuori all’improvviso, appena venti giorni dopo la firma della convenzione".

Zuntini ritiene inoltre "preoccupante l’ammissione di difficoltà finanziaria" da parte del Comune, "che non riesce a coprire un extracosto di ‘soli’ 6,5 milioni".

Il pericolo, secondo la consigliera, è che "la conclamata difficoltà a gestire questo progetto possa fare saltare gli step obbligati previsti dal Pnrr, mettendo a rischio l’intero finanziamento".