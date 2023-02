Bus a idrogeno, lo stop Roma: "No a extra-fondi"

"Si evidenzia che non è possibile procedere a un adeguamento dello stanziamento assegnato al Comun, in quanto tutti i finanziamenti relativi all’investimento del Pnrr in oggetto risultano ripartiti ed assegnati". Il ministero dei Trasporti ha risposto picche alla richiesta del Comune di aumentare le risorse per acquistare i nuovi bus a idrogeno (34 mezzi entro il 2024, 127 in totale per 90 milioni di euro). Il motivo? Tper ha fatto presente all’amministrazione che per prenderli tutti bisogna alzare il valore di base d’asta da 500mila a 600mila euro cadauno, per un totale di 6,5 milioni di euro in più. Ma il Mit nella risposta recapitata giorni fa a Palazzo d’Accursio è chiaro: "Potete acquistare bus elettrici in luogo di quelli a idrogeno", oppure rivedere "la quota di finanziamento destinata alle infrastrutture, destinando risorse in più all’acquisto dei bus". Insomma, da Roma altri soldi non arriveranno. Francesco Sassone (Fd’I): "Il riscontro del Mit parla chiaro e fa comprendere come gli obiettivi e i tempi del progetto di rinnovo della flotta bus finanziato dal Pnrr non siano modificabili a piacimento della Giunta – spiega il responsabile della segreteria del viceministro Bignami –. Serve una soluzione da subito per consentire di avviare la gara per le forniture dei bus, perché se i contratti non saranno aggiudicati entro fine 2023 è prevista la revoca del finanziamento con annessa ennesima, manco a dirlo, figuraccia di questa amministrazione". pa. ros.