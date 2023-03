Bus a idrogeno, Tper pagherà gli extra-costi

Sarà Tper a coprire gli extra-costi per i 127 autobus a idrogeno di cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per l’acquisto destinato al bacino di Bologna. L’acquisto dei bus è finanziato con risorse del PNRR – la base di gara per i 127 bus è di 76.200.000 - e, per una quota di mezzi opzionali, sarà possibile far riferimento ad altre fonti di finanziamento tra cui il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Per questo progetto, così come per altre realizzazioni e opere finanziate in ogni ambito con fondi PNRR, si è posto il tema del rilevante aumento inflattivo e del rincaro generalizzato dei prezzi delle forniture.

E’ in corso un’interlocuzione sul possibile adeguamento dei fondi pubblici stanziati anche per l’acquisto dei mezzi. Dato che, al momento, non è stata trovata copertura nazionale, Tper ha previsto di coprire eventuali extra-costi co-finanziando con risorse proprie, in linea con la possibilità consentita dalla normativa, rispettando in tal modo le scadenze dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tper conta di raggiungere le emissioni zero nell’area urbana di Bologna, con 20 anni di anticipo rispetto all’obiettivo che l’Unione Europea ha fissato con orizzonte 2050, grazie a una politica di modulazione della flotta su diverse tipologie: filobus e trazione elettrica a batteria, con ricarica opportunity o overnight, per l’ambito cittadino ed elettrico alimentato da fuel cell a idrogeno sulle tratte che richiedono maggiori percorrenze chilometriche. I bus sono previsti in servizio su Bologna e Ferrara entro il 2026. L’opzione di acquisto di altri mezzi nasce per poter utilizzare una gara complessa anche per possibili nuovi mezzi in caso di nuove esigenze e per consentire l’eventualità di mettere a disposizione l’offerta risultata vincente anche alle altre aziende in altri territori partecipate da Tper.