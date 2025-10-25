Bus, arriva la carta Boost. A bordo con la ricaricabile

C’è chi usa ancora quello cartaceo, chi preferisce validare la carta di credito, chi ha scaricato l’app Roger, chi ha l’abbonamento personale e chi è ancora legato alla cara e vecchia moneta. A breve tra i metodi per acquistare i titoli di viaggio Tper ci sarà anche Boost, una carta ricaricabile e impersonale. "La tessera consente di caricare gli abbonamenti mensili impersonali, o in alternativa i City Pass, senza oneri aggiuntivi per il valore del biglietto, può essere utilizzata dalle persone a livello impersonale e ha un sistema contactless" spiega la presidente dell’azienda di trasporti Giuseppina Gualtieri. Il prezzo della card, acquistabile dal 15 novembre nei Punti Tper, nelle principali rivendite autorizzate e progressivamente nell’intera rete di rivendite compresi tutti gli esercizi del circuito PuntoLis, è di 2 euro.

Per il lancio il Comune di Bologna ha annunciato che ne regalerà una alle circa 200mila famiglie (anche mononucleo ndr) bolognesi. Le carte ricaricabili arriveranno per posta "entro dicembre", ha fatto sapere l’assessore alle nuove mobilità, Michele Campaniello. La nuova arrivata tra i biglietti digitali vuole rispondere alle esigenze di famiglie o amici, ai quali basterà avere un singolo abbonamento caricato su una Boost per scambiarselo a seconda delle esigenze, e a quelle dei turisti che visitano la città e hanno bisogno di acquistare titoli multicorse.

Carta nuova ma sistema di validazione invariato, la Boost è infatti dotata di un microchip che permette di obliterare il titolo semplicemente avvicinandola al validatore verde, il pagamento avviene poi in automatico, come per le carte contactless, con segnale luminoso e conferma sonora dell’avvenuta validazione. Per verificare le corse residue caricate all’interno della propria Boost basterà premere il tasto ’info’ sul validatore e poi avvicinare la carta, oppure collegarsi al sito Tper e inserire il numero della carta.

Le possibilità di utilizzo della colorata card in futuro sono numerose, ricorda Gualtieri: "In prospettiva la carta potrà caricare altre tipologie di titoli di viaggio, ma la complessità tecnologica richiede tempo e lavoro".

Claudia Balbi