Bus bloccato tra i cantieri. Segato un cartello stradale per permettere la manovra

Quell’autobus lì non doveva nemmeno passare. Tanto che alla fine, tra new jersey, strettoie e recinzioni, si è incastrato ed è rimasto bloccato per diverso tempo, paralizzando pure il traffico in zona Croce Coperta e stuzzicando la curiosità di tutti i presenti (operai e cittadini), con i video diventati subito virali. Il filmato è disponibile sul sito online del Carlino e mostra un autosnodato della linea 27B completamente bloccato nel tentativo di fare manovra nell’intreccio dei lavori del tram. Nel video si vedono anche alcune persone intente a segare con un flessibile un cartello che ostacola il passaggio del bus sul lato sinistro. Non solo, perché sul lato destro un altro palo ha finito per impedire il passaggio del mezzo per qualcosa come non più di 10 centimetri, provocando anche la rottura dello specchietto.

Secondo Tper, però, la colpa non è da imputare direttamente ai cantieri del tram, quanto a una emergenza: a causa di una fuga di gas si è reso necessario il pronto intervento degli operatori di Hera, che ha costretto il bus a una deviazione di percorso obbligata, finendo così nell’imbottigliamento dei cantieri. Un caso che i cittadini hanno segnalato subito a Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia: "Questo è solo l’ultimo di una serie infinita di disagi che la città sta vivendo a causa dei cantieri voluti da Lepore – sferza il meloniano –: abbiamo visto persino ambulanze sotto ai portici. Oggi è il turno dei cartelli stradali che vengono segati per far passare il bus. Il sindaco, invece di sbraitare contro il governo, risarcisca i bolognesi per i grandi disagi che sta recando alla città: dal traffico alle perdite dei commercianti, fino ai parcheggi rimossi. Non se ne può più".

Il tram, intanto, continua a far parlare di sé. In via Indipendenza dal martedì i cantieri interesseranno anche il tratto tra via Ugo Bassi e via Manzoni. Tratto risparmiato fino ad ora dai lavori per consentire le celebrazioni legate alla Madonna di San Luca, che verrà integralmente chiuso al traffico ad esclusione dell’incrocio tra le vie Manzoni e del Monte. Le vie Ugo Bassi e Rizzoli resteranno percorribili per gli autorizzati in entrambe le direzioni. Sempre in via Indipendenza, a partire da via Volturno, rimarrà aperta una corsia a senso unico in uscita dal centro fino a viali. Nell’ultimo tratto, tra via dei Mille e Pietramellara, prosegue la posa dei binari.

Infine, i ristori: in zona Santa Viola/Pontelungo i contributi alle attività colpite dai cantieri salgono a 300.000 euro, dopo gli 80.000 iniziali. Il bando del Comune si è chiuso e i 107 progetti presentati saranno finanziati. "Non c’è nulla di cui essere contenti – commenta Giacomo Forcione, segretario di Forza Italia al Borgo-Reno –, dato che i fondi saranno ripartiti tra 96 aziende per circa 2.200 euro ciascuno. I commercianti, da un lato, vedono il proprio lavoro calare drasticamente, dall’altro ricevono un contributo che somiglia più che altro a un’elemosina".